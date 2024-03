Jaký byl atletický vrchol v Glasgow? Bez medaile, ale s vírou v lepší časy

Před odletem na halové mistrovství světa do Glasgow prohlásil atletický šéftrenér Pavel Sluka, že pokud by měli Češi ve světové konkurenci získat medaili, bylo by k tomu zapotřebí kus štěstí. Paní štěstěna se však atletům v modrobíločervených trikotech obloukem vyhnula a není na místě polemizovat, jestli se pověstnému štěstíčku mělo jít víc naproti.

