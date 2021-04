Sen třiatřicetileté reprezentantky, která se na maraton zaměřila teprve před třemi roky, se stal skutečností – v létě by měla běžet pod pěti kruhy.

„Podmínky byly skvělé, perfektně mi to sedlo. Poprvé mě maraton bavil. Skvělou práci odvedli vodiči. Jsem spokojená a šťastná,“ líčila radostně svěřenkyně Jana Pernici, která po závodě získala cenný suvenýr. Na startovní číslo se jí podepsal světový rekordman a olympijský šampion Keňan Eliud Kipchoge.

Co se vám v cíli honilo hlavou?

Asi poprvé mi to v maratonu šlo jak po másle. Užívala jsem si běh a nic dalšího nemusela řešit. Kromě křečí v závěru mě nepostihla žádná krize, ale to už do cíle nebylo daleko, a tak jsem neměla problém splnit přítelovo přání, ať se v cíli usmívám.

Olympijským limitem se vám splnilo velké přání, jak jste to prožívala?

Večer se mi hlavou honila spousta věcí, přicházely mi desítky gratulací. Bylo moc příjemný číst si tolik pozitivních reakcí. Snažila jsem se trochu odpovídat, usnula jsem asi ve dvě v noci, ale už v sedm ráno jsem zase byla vzhůru.

Budete si teď běhání víc užívat?

Vím, že jsem stále nepředvedla stoprocentní výkon. Chtěla bych se na Sapporo připravit ještě lépe a znovu si tam posunout osobák. Než se ale dám do práce, tak na pár dní vypnu.

Nejlepší výkony českých maratonkyň

1. Eva Vrabcová-Nývltová 2:26:31 (Berlín, 2018)

2. Alena Peterková 2:27:00 (Pardubice, 1995)

3. Marcela Joglová 2:28:16 (Enschede, 2021)

4. Moira Stewartová 2:29:39 (Belp, 2021)

Dopřejete si třeba něco, co jste v době před kvalifikačním závodem musela odpírat?

Kromě odpočinku si zajdu na nějaké jídlo, na které jsem v přípravě nemohla pomyslet. Myslím, že to bude pořádný hamburger. (směje se)

Po loňské sezoně jste změnila trenéra. Výměna Pavla Červinky za Jana Perniceho vám podle všeho prospěla…

Pan Červinka pro mě udělal strašně moc a jsem mu za mnohé vděčná. Po čase jsem ovšem pocítila, že to není ono, že potřebuju jinou komunikaci a odlišný osobní přístup. Zkrátka jsme si nesedli a rozešli se.

Co je pro vás při běhání motivuje?

Uvědomila jsem si, že mohu být vzorem pro lidi, kteří mi píšou. To mě hrozně pomáhá a motivuje jít dál.

Vrací se vám vzpomínky na dobu, kdy jste se jako amatérská běžkyně snažila prosadit a vedle toho musela stíhat různá zaměstnání?

Zjišťuji, že jsem se za roky hodně poznala. Když chce člověk něco dokázat, musí za tím jít. Těší mě, že se mi daří posouvat výkonnostně, a je fajn, že se už mohu běhání věnovat na sto procent. Všechno se točí jen kolem toho, abych mohla podat co nejlepší výkon.

V Enschede vyhrál slavný Keňan Kipchoge. Jaký to byl pocit běžet ve stejném závodě s nejlepším maratoncem světa?

Nešlo ho nevnímat, závod byl vlastně dělaný pro něj. Všimla jsem si ho, když mě předbíhal a než zmizel, obdivovala, jak krásně běží. A po závodě jsem si k němu zašla pro podpis na číslo, takže jsem dvakrát spokojená.

Olympijský maraton se poběží v Sapporu na severně položeném ostrově Hokkaidó, kam byly kvůli vysokým tokijským teplotám přesunuty silniční atletické disciplíny. Nemrzí vás, že přijdete o olympijskou atmosféru?

Určitě mrzí. To bohužel musím oželet, ale i tak je pro mě běžet na olympiádě velká čest. Stejně si ale myslím, že kvůli koronavirovým opatřením bude letos pravá atmosféra chybět. Asi se budu muset snažit ještě za tři roky. (směje se)

Trenér „Zátopka“ připravil maratonkyni na olympijský limit



Přestup k trenéru Janu Pernicemu maratonkyni Marcele Joglové očividně vyhovuje. Sice s ní nemohl být na soustředění v Keni, její přípravu řídil na dálku, ale kýžený výsledek se při startu v nizozemského Enschede dostavil.



„Máca jde neskutečnými skoky dopředu. I tenhle maraton ukázal, že rychlý nedělní čas pro ni nemusí být konečná. To mě příjemně překvapilo,“ přiznal kouč.



Oceňuje na ní, jak se z průměrné běžkyně dokázala zlepšit a dotáhnout to až k limitu na olympiádu. „V začátcích by si ji moc trenérů do skupiny nevybralo. Nyní se naopak dostala do pozice, kdy by ji chtěl trénovat skoro každý,“ vyprávěl.



„Tohle je silný příběh a těší mě, že to je přínosem nejen pro Marcelu, ale i pro celou českou atletiku,“ sdělil trenér, který měl na starosti běžeckou přípravu herce Václava Neužila, ztvárňujícího hlavní postavu ve filmu Zátopek.