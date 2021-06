Stříbrná medaile na mistrovství Evropy, navíc v novém českém rekordu. Jak jste spokojená s výsledkem a výkonem?

Tak určitě to vždycky může letět dál. Ale tento výkon mi ukázal, na co se především musím zaměřit ve svém tréninku.

Prozradíte, na co tedy chcete klást v tréninku důraz?

To bych raději nechala v tajnosti kvůli soupeřkám.

Limit na paralympiádu jste přehodila. Jak to v současné době vypadá s vaší účastí v Tokiu?

Abych řekla pravdu, ještě nevím. V kvótě stoprocentních českých účastníků nejsem. Případnou nominaci se dozvím později (aktuálně má Česká republika přidělenou kvótu pěti atletů, do té se Muziková bohužel nevejde, ale má zažádáno o tzv. bipartitu. O tu může každý národní paralympijský výbor zažádat pro jednoho atleta. Dále mezinárodní paralympijský výbor přidělí 1 – 3 místa každé zemi – pozn. red.).

Jak vlastně probíhá váš závod?

Na mezinárodní úrovni jdeme před závodem do call roomu, kde čekáme na vstup do sektoru. To je většinou cca 30 minut před startem závodu. V sektoru už spolu s asistentem nesmíme komunikovat a nesmí mě žádným způsobem koučovat. Bez asistenta se ale při závodě v mojí zdravotní kategorii neobejdu. Kromě toho, že mě před závodem rozcvičí a protáhne, musí mě při závodě přesunout z vozíku na vrhačskou stolici a připoutat. Já mám pak čas na cvičné hody. Na připoutání a cvičné hody mám dohromady čtyři minuty. Pak následují hody závodní, těch je většinou šest. Po závodě mě pak odpoutá, posadí zpátky na vozík a odveze ze sítě, ze které házím. Potom musíme v sektoru čekat, než závod skončí.

I když už se opatření vesměs uvolňují, stejně jsou i sportovní události stále poznamenány opatřeními proti koronaviru. Mohla byste popsat, jak to v tomto směru vypadalo v Bydhošti?

Proběhly PCR i antigenní testy, které byly po čtyřech dnech opakovány. Sportovci byli v uzavřené „bublině“, což znamená, že nesmí využívat například městskou hromadnou dopravu a smí být pouze na hotelu, nebo na stadionu a využívat buď vlastní dopravu, nebo pořadatelem určenou. Povinností samozřejmě bylo být jen s členy své výpravy a ve všech prostorách, ať už vevnitř i venku, nosit respirátory. Ty se nemusely nosit pouze při tréninku, nebo při samotném závodě při soutěžních pokusech daného sportovce. Podle mého názoru někteří sportovci a realizační týmy si ale vyložili tato pravidla po svém a s nošením respirátorů měli trošku problém.

Asistence a fyzioterapie nutná, ale nákladná

Jak v této době probíhá vyhlášení medailistů?

Medaile si sportovci brali sami ještě před nástupem na pódium. Těm, kteří to kvůli svému handicapu potřebují, je nasazovali asistenti. Společná fotka všech tří medailistů připadala v úvahu samozřejmě pouze s předepsanými rozestupy a na svých stupíncích. Při případném slavnostním ceremoniálu směl být pouze daný sportovec a jeho asistent, případně vedoucí výpravy, který měl možnost vstupu do zón, kam sportovci nesmějí, například kvůli fotografování ceremoniálu.

Jaký je váš další sportovní program?

Kvůli koronavirovým opatřením bylo několik závodů zrušeno, nebo přesunuto. Před šampionátem jsme vlastně stihli jen jedny závody v zahraničí. Ale ještě v červnu bych měla absolvovat jedny závody v České republice. Když všechno dobře půjde, je na programu mezinárodní Czech Open v Olomouci, a pokud vyjde nominace na paralympiádu, tak několik soustředění.

Mistrovství Evropy, další závody v zahraničí, soustředění. Zní to jako pestrý a zajímavý program. Ale asi je to taky docela finančně nákladné, ne?

A to do toho musíte připočítat ještě nezbytnou asistenci a fyzioterapii. Co se týče asistence, na závodech kromě nákladů za sebe musím platit ještě náklady na asistenta. A pravidelná fyzioterapie a potřeba asistence je pro mě nutná i pro běžné fungování. Když to shrnu, účast na mezinárodních závodech nebo soustředěních vyjde řádově na desítky tisíc korun.

Jakým způsobem sháníte finance?

Část zaplatí svaz, část klub. Ten ale musí shánět sponzory, což zvláště v dnešní době není vůbec snadné. Já využívám nadace a samozřejmě se také snažím hledat sponzory, ale zatím to bohužel moc nejde.

Čeští handicapovaní atleti z Polska nakonec přivezli osm cenných kovů. Kromě stříbrné medaile Anny Muzikové vybojovali Češi celkem čtyři nejcennější kovy. Dvakrát slavila titul mistryně Evropy Eva Datinská (vrh koulí, hod diskem), jednou koulařka Miroslava Obrová a František Serbus. Obrová přidala stříbrnou medaili v závodě oštěpařek a Anna Luxová stříbro ve vrhu koulí. Medailovou sbírku doplnil bronzem v téže disciplíně Aleš Kisý.