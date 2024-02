/FOTO,VIDEO/ Adéla Hanzlíčková předvedla na zápasnickém mistrovství Evropy v Bukurešti skvělou formu. Reprezentantka v hmotnostní kategorii do 68 kg získala do své sbírky další cenný kov, tentokrát v hodnotě bronzu.

Adéla Hanzlíčková vybojovala na ME v Bukurešti bronzovou medaili | Video: se svolením czech-wrestling.cz

Nejprve v kvalifikačním utkání porazila na lopatky Švédku Tendru Sjoebergovou a ve čtvrtfinále zdolala Bělorusku Hanu Sadchankovou. V semifinále držela skvěle krok s úřadující mistryní světa a nyní i Evropy Buse Tosunovou. V závěru vedla 9:8, avšak těsně před koncem rozhodčí přidali Turkyni dva body a Adéla ztrátu už nedohnala.

Čekal ji boj o bronz. V něm na lopatky porazila Rusku Khanum Velievovou a radovala se ze třetího místa. „Rozhodující souboj přišel na řadu až v osm večer, a tak jsem byla celý den strašně na nervy. Trochu jsem se zklidnila až po rozcvičení s trenérem. Něco mi k tomu řekl, ale i během utkání jsem pociťovala nervozitu,“ vykládala v tisková zprávě devětadvacetiletá členka PSK Olymp Praha.

Na jaře ji čekají olympijské kvalifikace

„Pamatuju se, že jsem dobře držela závěr a byla šance, že by z toho mohly být lopatky. Držela jsem a nepustila bych za žádnou cenou. Tenhle bronz má pro mě strašně velkou cenu. Byl to děsně náročný turnaj,“ pokračovala rodačka z Brna.

„Jsem strašně ráda, jak to dopadlo, i když mi semifinále o kousek nevyšlo. Jsem šťastná, že už to mám za sebou. Zaznamenala jsem veliký pokrok. Je za tím obrovský kus práce. Moc děkuji trenérovi Janu Žižkovi. Mám životní formu a doufám, že to potvrdím při olympijské kvalifikaci,“ dodala Hanzlíčková.

Nyní ji čeká odpočinek a pak příprava na kvalifikační turnaje o Paříž. Nejdřív přijde na řadu evropská (5.-7. dubna) a pak i světová (9.-12. května).