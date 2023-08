/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Soutěž v oštěpu žen se po deseti letech odehrávala bez účasti české závodnice. Nakonec přece jen radost Česko zasáhla. Mistryní světa se totiž v Budapešti stala Japonka Haruka Kitaguchiová, kterou v Domažlicích trénuje David Sekerák a je členkou A.C. Tepo Kladno.

Haruka Kitaguchiová vyzrála na oštěpařskou elitu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

V závodě oštěpařka ze země vycházejícího slunce tahala za kratší provaz. Na první místo se dostala až v poslední sérii, když byla na čtvrté pozici. Pak ale předvedla fantastický výkon 66,73 metru, kterým předstihla dosud vedoucí Kolumbijku Hurtadovou (65,47).

Následovala obrovská euforie přímo na stadionu, tanečky a objetí s trenérem. „Tohle je naprosto skvělý pocit, jsem strašně spokojená. Mám zlatou medaili,“ vykládala úsměvnou češtinou. „Na poslední pokusy si docela věřím. Na závěr umím hodit daleko,“ smála se.

Vadlejch o souboji s Čoprou: On je mladý a odpočatý, mojí předností je stabilita

„Můj trenér David Sekerák byl na tribuně hodně nervózní a snažil se mě motivovat, křičel na mě, co mám dělat. Ale myslím, že se všechno sešlo až při tom posledním pokusu a bylo to skvělé,“ radovala se.

„Ze začátku jsem si myslela, že budu brečet, ale nakonec jsem cítila jen to štěstí,“ přiznala přešťastná vítězka. „V Česku trávím hodně času, a tak doufám, že mě Češi medaili přáli. Tady na stadionu mi fandili rodiče.“

V den závodu se jí v hotelu nezdál oběd. „S trenérem jsme zašli do japonské restaurace. Tam už to bylo lepší. Dobře jsem se najedla, ale po obědě jsem nemohla spát. O den dřív jsem zase koukala do stropu a byla hodně nervózní,“ přiznala s okouzlujícím úsměvem.

Mat šestým pokusem

Jako spolukomentátorka České televize sledovala finále světová rekordmanka Barbora Špotáková. A na novou šampionku pěla slova chvály.

„Zapsala se do dějin. Je to obrovský úspěch. Předvedla hezký výkon šestým hodem, takhle se vyhrává,“ zmínila pověstný mat závěrečným pokusem, který ona sama předvedla při triumfu na OH 2008 v Pekingu.

Devadesátka na MS? Železný ji hodil jen jednou, připomíná oštěpař Vadlejch

„Je to bojovnice a taková festovní holka. Bylo to moc hezké vystoupení a navíc ještě ta česká stopa. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tam byla nějaká naše oštěpařka,“ poznamenala trojnásobná olympijská medailistka.

Podle Špotákové má potenciál a výbornou ruku. „Musela oštěpu hodně obětovat, když se rozhodla žít v Domažlicích. Určitě Davida poslouchá jako hodinky, což Japonci umějí. Mají řád a přináší to ovoce,“ dodala.