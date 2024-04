Ne, tohle není comeback. Spíš začátek něčeho nového, v čem má zkušenosti a slavila řadu úspěchů. O kom je řeč? Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se vrací z mateřské dovolená k atletice. Bude působit jako trenérka reprezentace pro sekci sprintů a překážek Českého atletického svazu.

Zuzana Hejnová špičkově závodila ještě na MS 2019 v Dauhá | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

V květnu 2022 oznámila konec kariéry s tím, že se bude bude připravovat na příchod potomka. „Když jsem dostala tuto nabídku, dlouho jsem zvažovala, zda do toho mám jít. Mám však pocit, že sprinty a překážky jsou u nás teď v určitém útlumu, a tak věřím, že bych mohla přinést něco nového,“ uvedla na webu atletika.cz šampionka z Moskvy 2013 a Pekingu 2015, přičemž ve stejných sezonách získala i diamantovou trofej.

Zdroj: Youtube

„Když něco dělám, tak do toho dávám maximum. Pořád je to práce s lidmi, a tak bude hodně záležet na tom, zda se mnou budou ostatní trenéři spolupracovat. Zpočátku se budu hlavně seznamovat s agendou a pak se pokusím realizovat svou vizi,“ plánuje držitelka stříbra z OH 2012 v Londýně a česká rekordmanka, která je časem 52,83 pátou nejrychlejší Evropankou historie.

Chce dávat příležitost mladým talentům

Určité plány už naznačila. „Chtěla bych, aby trenéři mezi sebou víc komunikovali a spolupracovali. Jsem například zastánkyní názoru, že by mělo jezdit víc tréninkových skupin na soustředění do jedné destinace, kde si mohou navzájem pomoci nebo spolupracovat. Typickým příkladem jsou v posledních letech Poláci a hlavně Nizozemci,“ vypozorovala.

„Ráda bych také dávala příležitost mladým a talentovaným, aby měli takové podmínky, které by je motivovaly k pokračování v atletické kariéře. To občas bývá například s přechodem do většího města a zahájením studia na vysoké škole problém. Bude to zas něco úplně jiného, než na co jsem byla zvyklá jako závodnice. Bude to výzva a těším se,“ dodala.