/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Potvrdila, že míří vysoko. Zuzana Hejnová na atletickém mistrovství světa v katarském Dauhá snadno postoupila do dnešního semifinále. V rozběhu na 400 metrů překážek skončila druhá v čase 55,33 a snažila se pošetřit síly.

Zuzana Hejnová v rozběhu mistrovství světa | Foto: Ivana Roháčková

O příjemný úvod se prý ale nejednalo. „Necítila jsem se úplně dobře. Rozcvička se moc nepovedla, ale cíl se povedlo splnit. Šlo o to, se proběhnout a pohlídat si postup. Ve středu se mi poběží mnohem líp,“ hlásila česká rekordmanka. „Půjdu do toho naplno. Hlavně si musím pohlídat rytmus. Nějak jsem se tam motala a byla taková lenivá. Příště to bude lepší,“ slíbila atletka pražské Dukly.