Českou rekordmanku dělily od zlata propastné dvě sekundy. Pro triumf a světový rekord si doběhla Američanka Dalilah Muhammadová. Trať zvládla za 52,16 sekundy. Česká atletka (s časem 54,23) za cílem uznale zatleskala. „Šílený. Upřímně jsem to od ní vůbec nečekala. Nevypadala úplně tak suverénní,“ pravila Hejnová. Stříbro brala další Američanka Sydney McLaughlinová. Bronz však nebyl tak daleko – získala jej Rushell Claytonová (53,74).

Finále hodnotila rodačka z Liberce pozitivně. „Neudělala jsem žádnou chybu. Víceméně se mi podařilo závod rychleji rozběhnout, možná mi ale potom trošku v konci chyběly síly. Kdyby mi ale někdo po loňsku, kdy jsem nemohla pořádně chodit, řekl, že budu pátá na světě, tak bych to brala,“ říkala bývalá dvojnásobná mistryně světa.

Čtvrtá nebo pátá? Vyjde to nastejno

„Samozřejmě bronz nebyl daleko. Myslím, že na něj i bylo. Asi teď musím vytrvat, udržet se zdravá a pak bych mohla běžet i rychleji,“ pokračovala Hejnová.

V konci bojovala hlavně se Švýcarkou Sprungerovou, která ji v závěru těsně porazila. „Na desáté překážce jsme do sebe ťukly, což mě trošičku rozhodilo. Zapadla jsem na paty, a to se to pak těžko rozbíhá. Asi i proto mě v konci převalila. Ale nevím, jestli je lepší být čtvrtá nebo pátá? Vyjde to nastejno,“ krčila rameny.

Nyní se dvaatřicetiletá atletka Dukly těší na zasloužené volno. „Já jsem šťastná, že to mám za sebou. Sezona byla strašně dlouhá. Teď jsem ráda, že se budu moct podívat jako divák na stadion. Potom máme v plánu potápění. Na týden vyrazíme s přítelem do Egypta,“ prozradila.

Američanka Muhammadová zaběhla koncem července světový rekord 52,20 a nyní ubrala další čtyři setiny. „Těžko to popsat. Chtěla jsem zlatou medaili, ale zlepšení rekordu je něco fantastického. V konci jsem cítila, jak se ke mně Sydney blíží, ale našla jsem zbytky sil a její nápor ustála,“ vykládala po závodě devětadvacetiletá překážkářka.

Trenérka Dana Jandová: Zuzana běžela super

„Rozběhla to nejsvižněji ze všech závodů v sezoně. Došlo jí až kolem desáté překážky. Jinak běžela úplně super. Mezičas napovídal, že může jít pod 54 sekund, ale prostě v konci vyhnila. Nebyla jsem daleko od pravdy, když jsem odhadovala, že na bronz bude potřeba 53,80. Zkusila to vabank a musím ji za to pochválit. A páté místo na světě? Myslím, že se nemá za co stydět.“