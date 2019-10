Posledně jmenovaný byl před dvěma lety na mistrovství světa v Londýně senzačně pátý, letos padl v první kole. Po závodě přiznal, že není zdravotně fit. „Nalijme si čistého víno, koncem srpna mě začala bolet druhá kyčel. Vypadá to zase na únavovou zlomeninu pouzdra kyčle,“ konstatoval Holuša, který se v zimě operací zbavil potíží s jednou kyčlí, teď má problémy s druhou.

„Poslední měsíc jsem do sebe sypal prášky proti bolesti. Tady jsem to necítil. Dostal jsem těžké umrtvení proti bolesti, ale v hlavě jsem to měl. Líp to prostě nešlo,“ krčil rameny po vyřazení.

V přípravě ho to bolelo hodně. „Vždycky, když jsem tomu dal v tréninku zahulit, tak dva dny jsem kulhal. I při chůzi. Ale mistrovství světa jsem vzdát nechtěl. Chtěl jsem do Kataru odjet a zkusit to. Bylo by mi líto se na to vykašlat. Stát se může cokoliv a závodit s českou vlaječkou na tílku je vždycky velká čest,“ upozornil.

Hned po návratu ho čeká vyšetření na magnetické rezonanci. „Uvidí se, co s tím dá dělat, ale už před lety mi říkal profesor Pavel Kolář, že mám kyčle špatné a že to na dlouhou kariéru nevypadá. Je mi skoro dvaatřicet. Mám to vrozené. Šest týdnů budu odpočívat,“ pokračoval český rekordman, který v Dauhá zaběhl čas 3:39,79, což nestačilo.

Postup se nevydařil

Filip Sasínek si vedl o poznání lépe. Ale ani on s časem 3:38,17 neuspěl. Na postup do semifinále potřeboval běžet o tři desetiny rychleji. „U mě se jedná o taktickou nevyzrálost. Nemám tolik zkušeností s tak velkými závody,“ vyprávěl

„V konci jsem myslím předvedl, na co jsem měl. Čas je solidní. Velké zklamání z vyřazení necítím. Víceméně jsem spokojený. Už to, že jsem tady, je splněný sen a vrchol mé kariéry. Plakat nebudu, zamrzí to, postesknu si, ale výkon byl adekvátní,“ přiznal závodník, který je přítelem Kristiina Mäki.

Ta splnila o den dřív úkol osobním rekordem a postupem do semifinále, což se jí povedlo i při nastuzení. S ním to bylo ve druhém kole lepší, ale na silnější soupeřky už nestačila. „Trošku jsem čekala, že mě ten včerejší závod položí, ale čím víc bylo k večeru, tím mi bylo líp, takže to asi odchází,“ usmívala se.

Podle Filipa údajně nešlo o nemoc, ale o znamení formy. „Říkal to i trenér,“ přiznala a bylo znát, že ji katarské vystoupení potěšilo. „Včera jsem to nečekala. Večer mi to ještě došlo, Jsem moc ráda. Je to první mistrovství světa a o postupu do semifinále jsem v koutku duše uvažovala. Dneska tam bylo pár chyb, které musím odstranit.“

V semifinále závodila se soupeřkami, které mají zaběhnuté mnohem rychlejší časy. „Prostě já mám motor 1,6 a oni mají dvoulitr nebo třílitr. Ale můj taťka říká, že nejde o auto, ale o řidiče,“ culila se.