Jak dojde ke zlomení kyčle?

Mám je špatné už od narození. Dochází v nich ke tření a nadměrnou zátěží se vytvoří zánět. Přišla intenzivní bolest a já se jí snažil přeběhat. Tím jsem to ale dorasoval. To jsem celý já. Blázen, který chce běhat i přes bolest. Jenže jsem na to doplatil. Pravá kyčel nevydržela a praskla.

Co se tedy přesně stalo?

Začal jsem ji cítit už před Vánoci. Zlom přišel na Silvestra po silničním závodě. Když jsem se na Nový rok probudil, nemohl jsem chodit. Nicméně jsem odletěl na kemp do Keni. Dvanáct dnů jsem ještě vydržel běhat pod prášky, ale na videu bylo vidět, že kulhám. Vrátil jsem se a magnetická rezonance odhalila prasklinu. Pak se všechno začalo léčit. Hlavně klidem.

Stačilo zůstat v klidu?

Musel jsem se zbavit zánětu, bral jsem látky na zpevnění kostí. Chodil jsem i na silný magnet, ten mi hodně pomohl. Jak to šlo, odjel jsem na tři týdny za kamarády do Španělska na ryby. Zašil jsem se a přečkal nejhorší období, kdy jsem nemohl běhat. Kdybych zůstal v Praze, pořád bych dumal, jestli to bude dobré. Tam jsem na to nemyslel. Kyčel se zahojila a jede se dál.

Návrat k tréninku se obešel bez problémů?

Šlo o vážné zranění, začínal jsem jako amatér. Na přelomu února a března jsem si šel zaklusat čtyři kilometry, den volno a zase čtyři. Pak jsem to zvýšil na šest, na osm a začal běhat každý den. Po dvou týdnech jsem naskočil do tréninku. Se skupinou jsem byl v Portugalsku a znovu v Keni. Všechno drží.

Máte představu, co jste schopný předvést na Julisce?

Pauza byla dlouhá. Stál jsem dva měsíce a nabral nějaké kilo, což stále trvá. Když chcete běžet 3:32 nebo na český rekord, musí být všechno tiptop. Jenže teď mám asi čtyři kila navíc.

S polskou skupinou jezdíte do Keni. Jak na vás působí vysokohorské podmínky?

V Itenu se mi líbí čím dál víc… Podmínky jsou tam nejlepší na světě. Každý běh ve výšce 2400 metrů přináší díky menšímu obsahu kyslíku užitek. Když se vrátíte do nížiny, zjistíte při běhu neskutečný efekt. Kyslíku je najednou dost a úplně lítáte.

Jak vypadá trénink v Keni?

Obvykle se domluvíme, že se připojíme k nějaké skupině. Naposledy k evropskému rekordmanovi v půlmaratonu Julienu Wandersovi. Je to Švýcar, který tam žije dva roky. Běhá třeba s třiceti Keňany.

Měl jste možnost poznat Keňu i mimo sport?

Je tam chudoba, ale když potkáváte děti, vidíte, že jsou šťastné i bez mobilů. V Evropě to jde dolů. Myslím, že se geneticky měníme. Jsme línější a bude ještě hůře. V Keni jsou děti od rána do večera venku. Makají, hýbou se, lezou po skalách. Asi jako u nás před desítkami let, kdy jsme byli odmala zvyklí na práci.

Už máte představu o letošní sezoně?

Bude dlouhá. Nechci plýtvat starty, ale počítám, že by se mohl proběhnout v Oslo. Na Zlaté tretře bych už měl být v lepší kondici. Pak odjedu na sedm týdnů na kemp do Svatého Mořice, ale budou v tom i starty. Musím zůstat koncentrovaný až do 6. října, kdy je v Dauhá finále patnáctistovky.