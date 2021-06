„Odpadla kvalifikace na olympiádu, zastavil se ranking a nakonec se Tokio o rok odsunulo. Vzhledem k dřívějším zdravotním problémům jsem se rozhodl, že si dám pauzu. Cítil jsem, že nastala vhodná chvíle na to, aby si tělo odpočinulo. Bylo to potřeba fyzicky i psychicky,“ zavzpomínal na minulý rok atlet Dukly.

Na sociálních sítích se pak záhy začaly objevovat fotky českého rekordmana v cyklistické přilbě a v sedle silničního kola. „Neskutečně jsem si to užil. Bavilo mě to a pořád mě to baví. Až jednou skončím, budu jezdit jenom na kole,“ prozradil.

Zazávodil si v Beskydech i Krkonoších

„U nás v Opavě je velká cyklistická komunita. Jezdili jsme i ostřejší tréninky, kopce, intervaly. Dával jsem si do těla, ale podle žádného plánu jsem netrénoval. V Beskydech nebo Krkonoších jsem objel i pár závodů pro hobíky,“ líčil pátý v cíli patnáctistovky na MS 2017 v Londýně.

Ve svém rodišti vyrážel na „švih“ někdy až s osmdesátičlenným pelotonem silničářů. Od dubna do září Holuša na tachometru natočil 12 500 kilometrů. To je na amatéra úctyhodný výkon. Jezdil všude, kde ho napadalo. Kolem Prahy, na Opavsku i na Šumavě.

„Ještě než jsem nastoupil do závodu, naučil jsem se pohybovat v balíku. Některé ostřílené jezdce jsem tím dost překvapil. Možná mi v tom pomohlo, že jsem z běžeckých závodů zvyklý na periferní vidění,“ vyprávěl o svých zkušenostech.

Cyklistická odbočka skončila v září a po pauze naskočil do atletického tréninku. Na Julisce se vrátil do skupiny Josefa Vedry, u nějž kdysi po přechodu do Prahy začínal. „Mladší kluci mě pěkně prohánějí, ale je to fajn.“

Ze začátku si musel zvyknout. „Cyklistika mi ubrala na rychlosti. Musel jsem ji obnovit, ale vytrvalostně jsem cítil líp. Trochu problém byl s tím, že jsem dlouho nezávodil. Naposledy to bylo v roce 2019 na světovém šampionátu v Dauhá,“ pokračoval závodník.

„Organismus zapomene na laktát. Teď ho musím znovu nastavit,“ připomněl běžec, který si vyzkoušel jeden závod v hale a pod širým nebem zatím startoval dvakrát.

Splaší se mu nohy?

Teď je úspěšný mílař možná v podobné situaci, jako byl před dlouhými 57 lety atlet, podle nějž se pondělní mítink na Julisce nazývá.

Josef Odložil neměl v roce 1964 důvěru reprezentačních bossů a do nominace pro OH v Tokiu se dostal na poslední chvíli. Pak však získal senzační stříbro…

Zcela jistě jde o podobnost čistě náhodnou. Byla jiná doba, jiné podmínky. Afričané tehdy kromě maratonce Abebe Bikily v bězích nic neznamenali.

Holušu čeká těžký úkol. Buďto musí na 1500 metrů zaběhnout olympijský limit, což obnáší dostat se pod hranici 3:35, anebo se mu dvakrát přiblížit, aby se ve světovém rankingu posunul na pozice, které mu zaručí start v Japonsku.

„Ale nějak bude. Co když se mi splaší nohy a zaběhnu ostrý limit,“ usmál se třiatřicetiletý středotraťař.

A třeba mu v tom pomůže průprava z cyklistky.