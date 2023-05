V minulé sezoně toho kvůli svalovému zranění moc nenaházela, letos se Irena Gillarová do oštěpařského sektoru vrací a chce předvádět pěkné výkony. „Loni jsem do závodů bohužel moc spěchala a dvakrát si zranění obnovila. Teď už je všechno v pořádku, a tak se těším, jak si s holkama pořádně zazávodíme. Oštěp by měl být na domácí scéně zajímavý,“ říká sympatická jednatřicetiletá svěřenkyně Jana Železného.

Irena Gillarová | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Za sebou má dlouhodobé soustředění v Jihoafrické republice a pak kratší v Turecku. „Jsem dobře připravená, všechno je lepší než dřív, ale jak jsem měla delší pauzičku, potřebuji do závodů získat jiskru. Najít v sobě tygra a pořádně do toho prásknout, aby to letělo. Pracovali jsme hodně na technice, teď to chce vytasit tu správnou ránu,“ vyprávěla Irena Gillarová, atletka pražské Dukly.

Start do sezony plánuje rodačka z Příbrami v sobotu na extralize v Plzni. „Moc se na závody těším. Hlavně pak na tradiční mítink na Julisce Memoriál Josefa Odložila, při němž se uskuteční oštěpařský Memoriál Dany Zátopkové. Ještě jsem v této soutěži nestartovala,“ přiznala jedna z pěti českých oštěpařek, které překonaly šedesátimetrovou hranici.

V soukromí si udělala velkou radost. Podařilo se jí dokončit studia na Fakultě sociálních věd UK v magisterském oboru Mezinárodní Evropská Studia. „Státnice a obhajobu diplomky jsem dělala online z Afriky. Na kameře jsem viděla všechny profesory a zvládla jsem to. Spadl mi velký kámen ze srdce. Studijní léta už mám za sebou,“ usmívala se.

Je pyšná na kluky z Harvardu

Dlouhovlasá blondýnka se angažuje i v oblastech, které s její sportovní kariérou přímo nesouvisí. Jednak radí mladým atletům, kteří se rozhodli studovat na amerických univerzitách. A pak se snaží pomáhat dětem, které nemají ideální podmínky pro provozování sportu.

Sama před lety absolvovala Virginia Tech University, je v kontaktu s univerzitními trenéry a mladým českým sportovcům napomáhá přes Sportegy Futures s přípravou a vyřizováním stipendií na univerzity.

„Loni na podzim jsem do Ameriky vyrazila a jsem pyšná na kluky z Harvardu – Ondru Veselého a Michala Huska. Barča Malíková studuje na Virginia Tech, Tadeáš Plaček na Illinoisu a Evča Kubíčková na Oklahomě. Adaptace na americké prostředí může být náročná, ale věřím, že se tam uchytí. Oceňuji, že se rozhodli jít těžší cestou a že to bude pro atletiku přínosem,“ pokyvovala hlavou účastnice tokijské olympiády.

Navzdory některým skeptickým prohlášením z české atletické komunity, že američtí trenéři na univerzitách talentované juniory odrovnají, je Irena Gillarová přesvědčená, že to ukáže až čas.

„Stoupající vlna mladých zájemců odcházejících studovat a sportovat do Spojených států s těmi názory nekoresponduje. Se všemi jsem v kontaktu a vím, že tam jsou spokojení a šťastní. To mi dělá hroznou radost,“ prohlásila dvojnásobná šampionka univerzitního mistrovství USA (NCAA).

První sezona bez Špotákové

Je součástí projektu Nadační fond sportovců a už delší dobu navštěvuje dětské domovy. „Je mi jasné, že tam nemají kapacitu sledovat, jestli děti chodí do sportovních kroužků a zda jsou v nich trochu slušné podmínky třeba na basket. S manažerem Honzou Koukalem s nimi navazujeme kontakty, vyhledáváme děti, kterým bychom mohli pomoci,“ popisovala.

„Už se nám podařilo účastnit několika benefičních aukcí, kde jsme prostřednictvím zážitků s profesionálními závodníky vydražili hezké částky. Naším cílem je zároveň i motivovat české sportovce, aby se podobných aktivit zúčastňovali,“ pokračovala.

Letošní sezona je první, kdy nebude házet světová rekordmanka Barbora Špotáková. V Česku se uvolnil dlouho obsazený trůn. Co to může udělat s úrovní ženského oštěpu? „Je to jednak nostalgické, ale zároveňi výzva. Nemůže tu zůstat prázdné místo. Musíme seo to nějak důstojně poprat,“ přemítala Irena Gillarová, jejíž osobní rekord je 61,32 metru.

„Já si ale myslím, že se Barča na některé domácí závody nechá přemluvit. Přijde si zaházet a určitě nám to nedá zadarmo. Prostě to tam hodí,“ dodala její bývalá tréninková partnerka a finalistka mistrovství světa i Evropy.