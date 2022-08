Na Ptačím hnízdu panovala poněkud pochmurná atmosféra. Bylo 21. srpna, začalo pršet a ve finále oštěpařek vládla Ruska Maria Abakumovová. Ale přišly poslední pokusy a stal se zázrak.

„Já prostě nevím. Opravdu mám úplný blackout. Naposledy si pamatuju, že ke mně přišla Polka Madejczyková a říkala: Fight To The End. Štěstí mi přály i Němky Obergföllová a Neriusová. Pak už nic nevím. Vůbec nevím, jak jsem to hodila. Byla jsem v transu,“ vzpomínala jablonecká rodačka.

Že by mohla závod zvrátit ve svůj prospěch, prý moc nevěřila. „Furt se mi honily hlavou černý myšlenky, že je 21. srpen, že je čtyřicátý výročí okupace, že Ruska vede a má hozeno sedmdesát a půl metru. Ale pak to prostě přišlo. Je neuvěřitelný, že se to povedlo, i když je ten 21. srpen.“

Když šestsetgramový projektil vyletěl z její pravačky, jako by se zastavil čas. Komentátor finské televize Antero Mertaranta křičel na celé kolo Pitkälle, Pitkälle, Pitkälle. Od té doby se ví, že to v severském jazyku znamená daleko. Oštěp dopadl na značku 71,42 metru, což byl tehdy evropský rekord a výkon o 64 centimetrů delší, než měla Abakumovová.

Pak přišly emoce. „Do každý kamery jsem bulela. Hrozný. Jo, a každýmu jsem připomínala ten 21. srpen. Jen do ruský televize jsem to neřekla. Jsem srab, na to jsem neměla,“ přiznala. „Na tribuně jsme na sebe koukali. Nevím nic. Jen že tam stojím a vidím, že trenér Ruda Černý brečí, všichni brečí a pak brečím i já…“

Čvrtá sestra

Byly čtyři dny po zlatém finále. Chvilku po poledni upevňovali nad vchodem hospody U Pinkasů dva muži na štaflích nápis U Špotáků. Nešlo o náhlou změnu majitele, ale o úpravu na počest olympijské vítězky.

Ke Špotákům přišla hrdinku pozdravit spousta přátel. Ta byla ze začátku docela na rozpacích. „Jé, tady je lidí… Ještě jsem nestačila ani pořádně poděkovat trenérovi a masérům. Děkuju taky za připravení restaurace U Pinkasů, i když koukám, že je to teď moje restaurace…“

Pak došlo na očekávaný dárek od skupiny Tři sestry, která atletce v zahradní restauraci premiérově zahrála skladbu Čtvrtá sestra.

„Moc mě to překvapilo,“ povídala atletka Dukly. „Trochu jsem tušil, že tady tu skladbu zahrajou, ale ne takhle na živo jako na opravdovým koncertě. Moc se to povedlo,“ zářila tehdy sedmadvacetiletá závodnice.

„To, že jsem vyhrála toho 21. srpna, v lidech něco zanechalo. Moje vítězství je asi dojalo a byli rádi, že se v ten den mohli smát. Měla jsem na to dost ohlasů, zastavovali mě i na ulici a vykládali historky, jak prožívali 21. srpen,“ pokračovala.

Šéf a frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen se s oštěpařkou znal už z dřívějška. Před olympiádou jí slíbil, že když na pekingské olympiádě získá zlato, složí pro ni skladbu.

Nezapomenutelné dojáky pro Špotákovou: písničky Být jako Bára a Čtvrtá sestra

„Na finále jsem se díval doma před odjezdem na koncert. Musím přiznat, že jsem to už téměř vzdal. Měl jsem takovou poraženeckou náladu, protože jsem si říkal, že tím posledním hodem se to už nedá v tom hrozným počasí zvrátit,“ přiznal.

„Nakonec to ale pro mě bylo jako happyend z amerického filmu. Sice jsem na obrazovce hned nepoznal, že vyhrála, ale když se to potvrdilo, tak jsem radostně nasadil helmu a odjel na motorce s tím, že budu skládat písničku,“ popsal, co předcházelo vzniku skladby Čtvrtá sestra.