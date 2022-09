„Bylo to ponejvíce na školních besedách a pokaždé jsem si z nich něco zajímavého odnesla. Dana mi vždycky říkala: Začni mluvit první, protože jak spustí Emil, už se nezastaví,“ usmívala se dvojnásobná mistryně světa. „Jsem moc ráda, že jsem se s tak slavnými sportovci mohla setkávat.“

Kariéru fenomenálního manželského páru sice přímo nežila, ale přiznala, že pro ni byli inspirací. „Byli velice pracovití a jedině pracovití lidé mohou v jakékoli činnosti něčeho dosáhnout,“ vyprávěla Kratochvílová, která se proslavila rychlými časy a medailemi v osmdesátých letech.

„Občas jsem se podívala na Emilovy tréninky a měla jsem nutkání i něco zkusit. Třeba jsem si nazula pracovní boty a běhala v oraništi. Ale to bylo strašně náročný,“ zavzpomínala a dala to do souvislosti s dnešní generací, která chce rychle dosáhnout špičkových výkonů. „Nejdřív ale musí tvrdě pracovat,“ zdůraznila.

Úspěchy Emila Zátopka motivovaly další generace včetně Jarmily Kratochvílové. „Dnešní atleti si musejí vybrat. Jestli chtějí dělat sport pořádně, tak musejí hodně makat. Bez toho to nejde,“ pokračovala.

Ze své kariéry si vybavuje situaci, ze světového šampionátu 1983 v Helsinkách, kde vybojovala dvě individuální zlaté medaile a stříbro ve štafetě. Ovšem tamní fanoušci nezapomněli na senzační tři zlaté cenné kovy v podání Emila Zátopka na OH v roce 1952.

„Jak jsem kombinovala disciplíny, tak jsem neměla čas nikam jít, ale vzpomínám si, když jsem po vítězství v závodě na 400 metrů procházela kolem tribun, tak jsem slyšela Finy křičet Zátopek, Zátopek,“ líčila. „To pro mě byla možná ta největší odměna. Určitě větší, než jakou jsme tenkrát dostali za medaile,“ smála se.