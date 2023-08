/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Natěšení čeští fanoušci vyzbrojení vlajkami povzbuzovali svého medailového kandidáta, seč jim hlasivky stačily. Nakonec se dočkali. Oštěpař Jakub Vadlejch získal na atletickém mistrovství světa v Budapešti bronzovou medaili. Porazili ho dva asijští vyzyvatelé. Mistrem světa je olympijský vítěz Ind Níradž Čopra.

Jakub Vadlejch získal na MS v Budapešti bronz | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Nebyl to můj den, byl to spíš boj, ale bojoval jsem,“ líčil oštěpař Jakub Vadlejch. „Medaile na mistrovství světa je skvělá. Je to moje třetí, to je parádní série. Je to zároveň obrovská motivace pokračovat v té dřině, protože se vyplácí. Stále věřím, že se ta medaile může blyštit ještě víc.“

Jakub Vadlejch začal vlažněji – prvním hodem trefil 82,59 metru. Možná i proto, že před jeho pokusem pořadatelé vypustili do zatáčky, odkud se rozbíhal, smečku finalistů na 5000 metrů, takže si musel chvíli počkat. Jeho největší soupeř Nírádž Čopra zaznamenal v první sérii neúspěšný pokus.

Bronz Vadlejchovi přinesl pátý pokus

Napodruhé hodil atlet Dukly 84,18 metru a vyhoupl se do čela. Jenže favorizovaný Čopra kontroval velehodem do vzdálenosti 88,17 metru. Po něm Čecha přehodili i Němec Julian Weber (85,79) a Pakistánec Arshad Nadeen (87,62), takže se rázem ocitl pod pomyslnými stupni vítězů.

V dalším průběhu finále se pořadí neměnilo a zdálo se, že český oštěpař není v ideálním rozpoložení. Vadlejcha dokonce přehodil druhý Ind Kishore Jena (84,77). Teprve pak se českému oštěpařilo podařilo vrátit do soutěže, když pátým pokusem poslal oštěp na značku 86,67 metru a poskočil na bronzovou příčku. A na té už zůstal.