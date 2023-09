Další oštěpařský souboj těžkých vah se uskuteční v sobotu večer při finále Diamantové ligy v americkém Eugene. Jakuba Vadlejcha česká v dějišti loňského mistrovství světa pátý souboj s olympijským vítězem z Tokia Níradžem Čoprou.

Jakub Vadlejch | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Bilance je příznivé ve prospěch Inda, ale závodník Dukly má šanci získat jednak třetí celkový triumf v Diamantové lize, ale i vylepšit si letošní bilanci. Na mistrovství světa v Budapešti skončil třetí, ale naposledy v Curychu svého soka porazil.

Medaile znamená obrovskou motivaci, prohlásil Vadlejch po budapešťském bronzu

„Moc rád bych postoupil do nejlepší trojky, jako se mi to letos povedlo v každém závodě,“ přál si dvaatřicetiletý oštěpař a výkonem 89,51 metru lídr letošních světových tabulek. „Cítím se dobře, ale už je to přeci jen dlouhé,“ uvedl o sezoně, která v Eugene skončí, svěřenec Jana Železného.

Pozvánku do finále dostal při absenci několika soupeřů včetně mistra světa a olympijského vítěze v skoku do dálky Řeka Miltiadise Tentoglua i Radek Juška, který skončil v Budapešti sedmý. Může se pokusit o vylepšení loňského šestého místa.

V akci bude i Haruka Kitagučiová

Na startu budou největší současné hvězdy. V sobotu poběží stovku sprinterský král z Budapešti Noah Lyles. Američan sice po mítinku v Curychu ohlásil konec sezony, ale nakonec se rozhodl startovat. Svoji silnější dvoustovku však v Eugene nepoběží.

Také pouze na stovce bude startovat i jeho krajanka Sha'Carri Richardsonová. Je nachystaná potvrzdit post světové jedničky. Utká se i s Jamajčankou Sherickou Jacksonovou, která má v plánu obě tratě.

Ještě o něm uslyšíte, prorokovala Zátopková. Nyní Sekerák vychoval šampionku

Na trati 1500 metrů se představí letos neporažená světová rekordmanka Faith Kipyegonová z Keni. Muži včetně Nora Jakoba Ingebrigtsena poběží míli. Překvapivý mistr světa z patnáctistovky Josh Kerr do Eugene nepřijel.

Čeští fanoušci mohou v soutěži oštěpařek držet palce svěřenkyni českého kouče Davida Sekeráka Japonce Haruce Kitagučiové. Mistryně světa si při posledním startu na mítinku v Bruselu vylepšila osobní rekord na 67,38 metru.