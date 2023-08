/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Stojí za úspěchy Jakuba Vadlejcha, který v posledních letech pravidelně sbírá medaile. Trenér Jan Železný je oštěpařskou legendou, trojnásobným olympijským vítězem a světovým rekordmanem. Jejich spojení přináší ovoce. Další cenný kov - tentokrát s puncem bronzu - se povedl v neděli večer na mistrovství světa v Budapešti. Vadlejchovi však zatím chybí velké vítězství.

Spojení Jakuba Vadlejcha s Janem Železným přináší dlouhodobě špičkové výsledky | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

„Jsem rád, že má Kuba medaili. Každá se cení, dal do toho všechno. Bylo vidět, že strašně chce a jak strašně chtěl, hrozně to rval. Potřeboval trochu ladnější pohyb dopředu. Možná bude zklamaný, ale za pár let bude všechno jinak,“ říkal po finále Železný.

Medaile znamená obrovskou motivaci, prohlásil Vadlejch po budapešťském bronzu

Podle něj to byla právě uvolněnost, aby jeho svěřenci jeden pokus uletěl. „Vypadalo to, že byl strašně blízko u čáry. Bylo třeba jít kousíček dál. Říkal jsem mu, ať odhod jen doprovodí, ale on to vždycky utrhnul. V tom jsou strašné metry, pak oštěp letí dál,“ vysvětloval.

Trenér věří, že správný den přijde

„Soupeři to trefili krásně. Kuba by to taky potřeboval, ale je to těžké. Techniky jsou někdy takové. Jsem rád, že neměl moc dobrou techniku a udělal medaili. Věřím však, že sten právný den přijde,“ konstatoval kouč s výhledem OH 2024 v Paříži.

Do závodu Vadlejch nastupoval poprvé jako světová jednička, což byla nová zkušenost. „Když jste takhle vepředu, neznamená to, že vyhrajete,“ pokračoval trenér a vyjádřil se k tomu, že zlatý Ind Čopra a stříbrný Pakistánec Nadím málo závodí. Mohl by to být recept i pro jeho svěřence, který před MS absolvoval devět soutěží?

Oštěpař Vadlejch slaví světový bronz. Medaili vybojoval předposledním hodem

„Nadím je separátní případ, Čopra má zase úplně jinou techniku. Kuba potřebuje závodit, ale tolik závodů zase nešel. Já nikdy neházel tři týdny před velkým závodem, ale byl jsem jiný typ. Ono to je individuální, ale my jsme závody víc šetřili,“ dodal Jan Železný.