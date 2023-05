Loni na mítinku Diamantové ligy v Dauhá zazářil. Poprvé v kariéře se tam Jakubu Vadlejchovi podařilo přehodit magickou hranici devadesáti metrů a stal se členem „klubu výjimečných“. Naváže na podobný kousek v pátek 5. května právě v katarské metropoli, kde diamantový seriál opět začíná?

Oštěpař Jakub Vadlejch. | Foto: Ivana Roháčková

Přehodit devadesátku se závodníkovi Dukly Praha podařilo jako druhému českému oštěpaři po svém trenérovi a světovém rekordmanovi Janu Železném. Otec nyní roční dcery Emmy si během soutěže osobní rekord dvakrát zlepšil až na 90,88 metru.

„Je to splněný sen. Když jsem v patnácti letech začínal s atletikou, měl jsem dva sny. Jednak získat olympijskou medaili a pak přehodit 90 metrů,“ vykládal tehdy šťastný Vadlejch. „Je to něco neskutečného. Devadesátka je obrovský milník.“

V Dauhá to má rád

Nyní by mohl daleký hod zopakovat, k čemuž ho opravňuje výborný výkon z univerzitních závodů na tradičním soustředění v jihoafrickém Potchefstroomu, kde se jeho oštěp zapíchl na značku 88,38 metru.

„Bral jsem to jako tréninkový závod, ale je to nejlepší africký start do sezony. Čtyři hody přes 86 metrů, jedna z nejlepších sérií v životě. Považuji to za skvělý signál před celou sezonou,“ pochvaloval si dubnový výkon.

V Dauhá se mu závodí dobře. „Doufám, že to poletí daleko. Mám to tam rád. Moc se těším i kvůli extrémně teplému počasí, které miluju,“ uvedl na webu ascdukla.com s tím, že ho devadesátimetrová meta opět láká. „Loni mi tam k nadstandardnímu výkonu moc pomohly skvělé povětrnostní podmínky. To se asi opakovat nebude, ale vybičovat mě může konkurence. Bude srovnatelná s finále mistrovství světa,“ pokračoval dvaatřicetiletý atlet.

Věří v bitvu na dalekých metrech

Na mysli měl Inda Níradže Čopru, Grenaďana Andersona Peterse či Keshorna Walcotta z Trinidadu a Tobaga. „Jde o první velký závod, všichni budou natěšeni jako já a připraveni na sto procent. Věřím, že se budeme bít na dalekých metrech,“ přemítal Vadlejch.

Jeho letošní program obsahuje další elitní mítinky, ale i mistrovství Evropy družstev v Chorzówě, které bude na konci června součástí Evropských her, a pochopitelně srpnové mistrovství světa v Budapešti.

„Závodů je docela dost. Věřím, že to ve zdraví přežiju,“ dodal s úsměvem oštěpař, který loni nejdřív vybojoval bronz na světovém šampionátu v Eugene a pak skončil druhý na mistrovství Evropy v Mnichově.