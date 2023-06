Od roku 2018 je držitelem oštěpařského rekordu na Memoriálu Josefa Odložila, který patří mezi bronzové mítinky World Athletics Continental Tour. Tenkrát Jakub Vadlejch hodil parádních 89,02 metru. Kromě toho na Julisce triumfoval v dalších čtyřech ročnících, a pokud by se mu to povedlo v pondělí 5. června, zaokrouhlil by své vítězné tažení na půltucet.

Jakub Vadlejch na Julisce. | Foto: Ivana Roháčková

Naposledy jste závodil zkraje května v Dauhá, do sektoru se vracíte až nyní. Čím to?

Za normálních okolností bych vstoupil do sezony asi až teď, ale v květnu nebyly kromě Diamantové ligy skoro žádné závody. A Dauhá by zase byla škoda vynechat, protože se tam hází skvěle. Pauzu jsme pak se skupinou Jana Železného vyplnili pobytem v Turecku. Myslím, že kemp se povedl a tělo teď oštěp vystřelí hodně daleko.

Jak vnímáte starty na Memoriálu Josefa Odložila?

Závodím na domácím stadionu. Je to něco jako srdeční záležitost. Startoval jsem na pěti ročnících a všechny se mi povedlo vyhrát, takže je to tady pro mě příjemný. Nezastírám, že by bylo skvělé, kdybych v pondělí své účinkování na Memoriálu Josefa Odložila završil další výhrou. (usmívá se)

Tomu by slušel i nějaký hezký výkon. Letos jste se zatím dostal nejdál v Dauhá na 88,63. Není na čase výkon o pár decimetrů posunout?

Nebudu vyhlašovat, že hodím hodně daleko. Zůstanu malinko při zemi. Budu extrémně spokojený, když předvedu svůj nejlepší letošní výkon. Na druhou stranu to zase není tak při zemi, když bych měl hodit skoro devětaosmdesát metrů. S tím se dá vyhrát olympiáda.

Pořadatelé vám umožní, abyste si pár hodin před zahájením disciplíny na Julisce zvolili jeden ze dvou sektorů. Jaký byste preferoval?

Pětadevadesát procent tréninků házíme od budovy. Je to kvůli větru, který fouká mírně proti zprava, a to mi vyhovuje. Pokud se podmínky nezmění, chtěl bych házet při pohledu z hlavní tribuny zprava.

Mají oštěpaři taková privilegia i na jiných mítincích?

Tak to minimálně. Na Diamantových ligách je všechno dáno dopředu. Ale zažil jsem něco takového ve Finsku, kde jde pořadatelům o maximální výkony. V Kuortane mají dokonce dva sektory s různými povrchy.

Pojďme zpátky na Julisku. Co říkáte konkurenci, jaká vás v pondělí čeká?

Ve startovní listině jsme tři oštěpaři s osobními rekordy přes sedmaosmdesát metrů. Nemám to úplně v hlavě, ale asi jsem je oba porazil, a oni zase mě. Egypťan Ihab Abdelrahman a Lotyš Gatis Čakšs představují perfektní konkurenci. Teď už bude jen záležet, jestli nám to správně foukne a nakolik nás vyhecují fanoušci.