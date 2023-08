/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Na soutěž bude jako obvykle čekat. Oštěpaři šampionáty uzavírají a stejné to bude i v Budapešti. Jakub Vadlejch by měl o medaili bojovat až v neděli 27. srpna. Bude obhajovat bronz z loňského přesunutého MS v Eugene. Pak ještě stihl urvat stříbro na ME v Mnichově. Nabízí se tak pohádka se zlatým koncem.

Na první místo svěřenec světového rekordmana Jana Železného při velkých soutěžích ještě nedosáhl, ale letos hodil nejdál na světě (89,51 metru) a v sezoně jen dvakrát prohrál.

„Karty jsou rozdané pěkně, v sezoně se mi daří. Do budapešťského startu půjdu stejně jako do jiných závodů, nedělám žádnou výjimku,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník dvaatřicetiletý atlet Dukly Praha.

Před MS jste dva týdny trénoval v Nymburce. Jak zvládáte tak dlouhé soustředění, není to po pár dnech ubíjející?

Nebyl jsem tam sám. Byla tam celá naše skupina. V tréninkovém centru trávíme dost času. Jezdíme tam i v zimě, takže jsem na Nymburk zvyklý. Navíc byla se mnou žena s dcerou, takže jsem měl o veškerý servis postaráno. Bylo to skoro jako doma.

Kolik času před kvalifikací je pro vás v dějišti šampionátu optimální?

Aby to bylo v klidu a všechno jsem si osahal, je ideální timing dva dny před kvalifikací.

Jak velkým problémem jsou pro vás kvalifikace?

Je to závod sám pro sebe. Ideální je hodit limit prvním pokusem, ale postoupit se dá i nepěkným házením. Kolikrát se favorit do finále prokousal z dvanáctého místa. Není to ani tak, že když někdo hodí daleko, tak bude za dva dny se sebevědomím nahoře. To bude zase úplně jiný závod.

Vy zvládáte obojí, daří se vám i v bojích o medaile. Jak to vidíte letos?

Finále bych přirovnal k mítinku Diamantové ligy. Jsou tam nejlepší oštěpaři. Tam se musí závodit na maximum možného. Z posledních tří světových šampionátů jsem skončil nejhůř pátý, a to je docela pěkná statistika. (usmívá se)

Nějaký čas se nevědělo, jak na tom je váš největší soupeř a olympijský vítěz Níradž Čopra, který se po zranění neukazoval?

Už prosáklo, že je v plném nasazení a že se na mistrovství světa těší. Myslím, že zdroj je dobře informovaný, a indický soupeř bude připravený bojovat o dlouhé metry. Mám mu co vracet. Loni mě v Eugene porazil o čtyři centimetry. Někde jsem narazil na statistiku, že jsem s ním prohrál posledních devět střetnutí, a to není úplně lichotivá série.

Je na čase to změnit…

… všechny série jednou končí, tak by se to mohlo povést u Dunaje. Bylo by to pěkný… (usmívá se) Níradž používá taktiku okolo pěti závodů do roka. Vždycky přijede zdravý a vyladěný. Navíc je to mladý kluk, je mu jen pětadvacet. Očekávám velice těžký souboj.

Koho dalšího považujete za vážné soupeře?

Němec Julian Weber se ustálil na dalekých metrech. Překvapit může Pakistánec Arshad Nadeem, který loni přehodil devadesátku, ale letos ještě nezávodil. Silný může být Fin Oliver Helander, Keshorn Walcott z Trinidadadu má dvě olympijské medaile, a pochopitelně se musí počítat s obhájcem titulu Andersonem Petersem z Grenady. Je to široká paleta a všechno bude o jednom večeru.

Už loni jste přivezl na ME do Mnichova ženu s maličkou Emmičkou. Bude rodinka i v Budapešti?

Je to tak, holky mě přijdou podpořit. Na mě to má dobrý vliv. Rušit mě určitě nebudou. Bydlet budou v jiném hotelu, takže se jen občas potkáme.