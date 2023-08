/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Druhým pokusem překonal kvalifikační limit a měl odpracováno. S výkonem 83,50 metru a třetím místem byl Jakub Vadlejch relativně spokojený. Dodalo mu to klid a může se soustředit na nedělní finále mistrovství světa, jehož začátek je v Budapešti stanovený na 20:20.

Jakub Vadlejch před kvalifikací na MS v Budapešti | Video: Deník / Milan Novotný

„Kvalifikace mi vůbec nic neukázala, už jsem skoro zapomněl, že jsem postoupil,“ zažertoval při rozhovoru s novináři dvojnásobný medailista z MS a bronzový z OH v Tokiu, který patří do nejužšího okruhu favoritů oštěpařské soutěže.

Jak se vám povedly pokusy?

Ani jeden nebyl bůhvíjaký. Žádný zázrak, ale hodil jsem qéčko, a to je hlavní. Jsem rád, že tam jsem.

Pociťoval jste nervozitu, když jste ráno přijížděl ke stadionu?

Přišlo to, ale od začátku až do konce kvalifikace jsem se cítil dobře.

Na plochu při kvalifikaci pálilo sluníčko. Neubíralo síly?

Nene, tohle zbožňuju. Když se rozpouštím zaživa, tak to je ono.

Co očekáváte od finále?

Mondo je skvělý. Pro hod oštěpem je sektor dokonalý. Bude se házet daleko. Já chci hodit, co nejdál, a přiblížit se nejlepším letošním výkonům. Pokud se to povede, nemohu myslet nízko.

Skloňuje se váš souboj s olympijským vítězem Níradžem Čoprou, který poslal oštěp do vzdálenosti 88,77. Bude to jen vás dvou?

Spousta kluků může překvapit. Černým koněm podle mě bude Pakistánec Arshad Nadeem, který loni hodil devadesát metrů, ale od té doby nezávodil. Nevím proč. Teď byl druhý za 86,79.

Jakub Vadlejch si bez problémů poradil s oštěpařskou kvalifikacíZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

S Čoprou postoupili další dva Indové. Vzniká nová oštěpařská velmoc?

Ono se to začalo rýsovat po jeho olympijském vítězství v Tokiu. Další kluci chtějí být úspěšní jako on a v té miliardě lidí se talentovaní oštěpaři prostě najdou. To je zákon pravděpodobnosti.

Panuje mezi vámi rivalita?

U mě je to pokaždé stejný. Chci vyhrát, ale vůbec to nebude jednoduché. Čopra za poslední rok závodil čtyřikrát nebo pětkrát. Je to odpočatý mladý kluk.

Jeho předností je dravost, čím ho můžete porazit?

No to je zajímavý. Musel bych se zamyslet… Řekl bych, že jsem stabilnější než on.

Jak strávíte čas do finále, setkáte se s rodinou?

Hlavně budu odpočívat. Veškerou sílu a energii si budu schovávat na nedělní večer.