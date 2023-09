Jakub Vadlejch ovládl potřetí v kariéře celkové hodnocení Diamantové ligy v hodu oštěpem a navázal na triumfy z let 2016 a 2017. V americkém Eugene poslal své náčiní do vzdálenosti 84,24 metru. Podruhé za sebou tak porazil olympijského vítěze a mistra světa z Budapešti Níradže Čopru z Indie, který v dějišti loňského MS hodil 83,80.

Spojení Jakuba Vadlejcha s Janem Železným přináší dlouhodobě špičkové výsledky | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Oštěpař Dukly se stal dvanáctým českým vítězem Diamantové ligy. Pětkrát se to povedlo oštěpařce Barboře Špotákové, po dvou celkových primátech pak mají překážkářka Zuzana Hejnová a oštěpaři Vítězslav Veselý a právě Vadlejch. Ten se stal zároveň prvním oštěpařem v historii, kdo si „diamanty“ odveze potřetí.

Medaile znamená obrovskou motivaci, prohlásil Vadlejch po budapešťském bronzu

„Cítil jsem se velmi dobře. Jeden hod jsem měl ještě delší, ale byl to centimetrový přešlap. Vždycky je těžké soupeřit s Níradžem, ale vítězství je pro mě velmi cenné,“ říkal Vadlejch na webu atletického svazu.

„Z pěti diamantovek jsem vyhrál tři, což je pro mě nejlepší statistika, co kdy byla. I to, že jsem byl nejhůře třetí, je pro mě nejlepší statistika. Loni jsem byl i šestý. Je vidět, že je další progres, že se všema klukama můžu závodit a můžu je porážet,“ pochvaloval si závodník, jemuž by na zlato by stačil i jeho první, kdy oštěp doletěl na značku 84,01 metru.

Nyní oštěpaře čeká odpočinek a rodina

„Tohle je konec sezony a teď odpočívat a odpočívat. Budu ležet na posteli a nic víc,“ pokračoval. „Pro mě je nejvíc, že budu moci trávit víc a víc času se svou rodinou, s malou Emčou, která roste před očima. Dělá obrovské krůčky, které vidím jen přes kameru. Mrzí mě to, ale tak to je, člověk nemůže být na dvou místech najednou.“

Místo jedné medaile přivezli atleti z mistrovství dvě. Svět však uhání dopředu

Na vítězné vlně zakončila sezonu japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová. Mistryně světa a vedoucí žena letošních tabulek, která trénuje v Domažlicích pod vedením Davida Sekeráka, rozhodla o svém triumfu druhým pokusem dlouhým 63,78. Žádná česká oštěpařka v soutěži nebyla.

Druhým českým zástupcem v Eugene je dálkař Radek Juška, který bude skákat v neděli večer.