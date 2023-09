Tohle vítězství je pro mě velice cenné. To prohlásil po vítězství ve finálovém závodě Diamantové ligy i v celkovém hodnocení dlouhodobého seriálu v hodu oštěpem Jakub Vadlejch. V americkém Eugene poslal své náčiní do vzdálenosti 84,24 metru a o 44 centimetrů porazil olympijského vítěze a mistra světa z Budapešti Níradže Čopru z Indie.

Nejlepší český atlet tak navázal na triumfy z let 2016 a 2017, ale podstatnější je fakt, že dokázal podruhé za sebou pokořit zmíněného Inda, který ho na minulých akcích často připravoval o lepší umístění. „S Níradžem je vždycky těžké soupeřit,“ uvedl pro ČTK svěřenec Jana Železného.

Potěšilo ho, že na „diamantovkách“ v Curychu a v Eugene svého největšího rivala přemohl. „Snažím se na to nemyslet, ale tím, že ho přehodím, je vidět, že každý je porazitelný,“ konstatoval Vadlejch, který si výhrou v lukrativním seriálu přišel na 30 000 dolarů.

Je potřeba na sobě stále pracovat

Za sebou má velice úspěšnou sezonu. Z dvanácti závodů jich devět vyhrál. Z pěti startů na Diamond League nenašel třikrát přemožitele. Nejhůře byl třetí, což se stalo na světovém šampionátu v Budapešti, kde ho kromě ne často se startujícího Čopry porazil i ještě méně závodící Pakistánec Arshad Nadeen.

A není to jen tato sezona. Úspěšné jsou pro Vadlejcha vlastně poslední roky. Loni poprvé přehodil hranici devadesáti metrů. V roce 2021 získal v Tokiu olympijské stříbro. Kov stejné hodnoty vyválčil i loni na ME v Mnichově a bronz na MS v Eugene. Výkonem 89,51 metru je lídrem letošních tabulek.

K vyrovnanosti výkonů dvaatřicetiletému duklákovi pomáhají jednak zkušenosti a pak i píle. „Je to o tom nezahálet a o té pokoře. Člověk musí jít do tréninku i do závodů s maximální pokorou. Je potřeba na sobě stále pracovat a a brát to jako postupnou cestu,“ prozradil pražský rodák svůj přístup.

Proti letošku zřejmě omezí starty

Nyní přichází období, kdy bude moct trochu zahálet. „Je po sezoně, odměním se odpočinkem. Hrozně moc se na to těším, že dva měsíce nebudu muset soustavně trénovat. Asi to nevydržím, samozřejmě, ale teď si to můžu říkat,“ usmíval se otec malé Emmy.

Následující sezona přinese atletům dva vrcholy. Před pařížskou olympiádou se v Římě ještě uskuteční ME. Vadlejch nehodlá ani jednu akci vynechat, ale zřejmě proti letošku poněkud omezí starty, kdy včetně kvalifikace při mistrovství světa absolvoval třináct soutěží.

„Začal jsem v dubnu, končím v polovině září, a to je poměrně dost dlouhá doba,“ poznamenal. „Příští rok to vidím pouze na Diamantové ligy, v Česku možná na Zlatou tretru, a ty dvě velké akce,“ naznačil.

Dálkař Radek Juška dosáhl v Eugene na čtvrtou příčku. Zajistil si ho v posledním pokusu dlouhém 810 centimetrů. „Skočit na konci sezony 810 a ještě k tomu bez prkna. Bylo to super. Čekal jsem, že by to mohlo být na konci sezony ještě víc, což by bylo, kdybych to prkno trefil přesně. Jenže na to se historie neptá,“ uvedl český rekordman.

Druhý den finále padly dva světové rekordy. Postarali se o ně švédský tyčkař Armand Duplantis výkonem 623 cm a Etiopanka Gudaf Tsegayová, která závod na 5000 metrů zaběhla za 14:00,21. Dva evropské rekordy během víkendu zaběhl Jakob Ingebrigtsen. Hvězdný Nor po sobotním triumfu na míli (3:43,73) zazářil v neděli v závodě na 3000 metrů (7:23,63).