Sprinteři si v ledovém toboganu často prodlužují kariéru a Dominik Záleský z pražské Dukly už v minulosti takovou zkušenost zažil.

„Po vítězství na červnovém mistrovství republiky ve Zlíně jsem se primárně připravoval na boby. Snažil jsem se hlavně přibrat nějaké kilo a zesílit,“ prozradil šestadvacetiletý závodník s tím, že se už před pěti lety objevil v posádce čtyřbobu pilotem s Dominikem Dvořákem.

Cítí šanci probojovat se na olympiádu

Nyní ho čekají testy v Německu, podle jejichž výsledků se určí sestava na zimu. „Beru to jako životní šanci probojovat se na olympiádu. V létě je to s atletikou čím dál tím těžší. Prosadit se jako bílý sprinter je skoro nemožné. V zimě mi to s boby přijde schůdnější,“ pokračoval Záleský.

„Mám zkušenosti z juniorského mistrovství světa a dvou závodů Světového poháru. Hrozně mě to bavilo a chtěl bych to znovu zkusit,“ vyprávěl Záleský, který má v plánu sprint s boby kombinovat. A doufá, že se mu to podaří.

„Myslím, že je to reálné. Trénink je téměř identický. Jde hlavně o rychlost a sílu. Důležité bude zvyknout si na změnu hmotnosti. Na zimu bych měl mít asi o pět kilo víc,“ přemítal.

Musí být lepší než ostatní

Oprášit bobovou minulost se Dominik rozhodl také proto, že se v předchozích halových sezonách při atletice zranil. "Mohlo by mi to pomoct. Hlavu atleticky vypnu a budu se věnovat trochu něčemu jinému. Je to přece jen týmový sport,“ prohlásil.

Všechno má ale háček. Potřebuje se dostat do sestavy reprezentačního čtyřbobu, kterýv posledních letech nastupuje v ustálené sestavě.

„Musím být lepší než ostatní,“ konstatoval sprinter, který už má za sebou testy na bobovém trenažeru v areálu Olympu v pražské Stromovce. „Jako brzdař jsem byl druhý. Další testy budou už teď v neděli na ledu v Oberhofu. Potřebuju kluky porazit.“

Podle testů se pak bude vybírat. V úvahu se budou brát časy v tlačení bobu na krátkou vzdálenost. „Mojí výhodou je, že jsem podstatně rychlejší, ale nedostatkem je zase moje nižší váha. Kluci jsou proti mně o hodně těžší a silnější. Při výběru se bude přihlížet i k tomu, jak je kdo schopný po startu naskakovat do rozjetého bobu,“ poznamenal.

Se štafetou do Mnichova

Dominik Záleský má za sebou úspěšnou atletickou sezonu. „Většinou jsem u nás býval druhý nebo třetí, ale letos jsem stal mistrem republiky a navíc i spoludržitelem rekordu. V příští sezoně se pokusíme nejlepší čas ještě víc stlačit,“ vykládá atlet, jehož trenérem je na Julisce Jan Veleba, s nímž se stále utkává i na dráze jako se soupeřem.

„Naše spolupráce se datuje od roku 2018 a je prospěšná pro oba. Já se mám od něj co učit, jeho zase moje přítomnost nakopla a vylepšil si osobáky. V tréninku jsme se hecovali a asi mu to pomohlo,“ hlásil Záleský.

„Myslím, že pro českou atletiku bude příští rok zajímavé, když se na startu sejdeme všichni tři rekordmani,“ pokračoval rodák z Ústí nad Orlicí. „Navíc spolu držíme i český rekord ve štafetě 4x100 metrů. Třeba se nám ho ještě povede posunout,“ mluvil o času 38,62, který zaběhli před dvěma roky v Ženevě.

Na OH do Tokia se nedostali. Příští rok je pro český kvartet nereálný i start na MS v Eugene, a tak se atletické plány upírají k mistrovství Evropy v Mnichově. „Tam bychom už měli být nominovaní na základě dvou rychlých časů.“

Před tím by se ale Dominik Záleský rád prosadil v ledovém korytu a dostal se do nominace čtyřbobu na ZOH v Pekingu.