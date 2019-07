Mimo jiné působil v pražské Slavii a reprezentačním „áčku“. Když ale atletický svaz vypsal výběrové řízení na místo šéftrenéra reprezentace, přihlásil se. Vyšlo to. Právě on vystřídá Tomáše Dvořáka, který byl ve funkci deset let. „Jsem rád, že mi bude zkraje pomáhat,“ říká absolvent magisterského studia na FTVS.

Třiačtyřicetiletý Netscher oficiálně nastoupí do funkce 16. září. Tedy den po té, co jeho předchůdci skončí smlouva. Do té doby se bude seznamovat s agendou, aby byl za měsíc a půl připravený. „S atletikou jsem skončil proto, že jsem ji nemohl dál dělat. Zkraje jsem ji nechtěl ani vidět, ale postupem času to vyprchalo a teď se těším.“

Jak jste udržoval kontakt s bývalým sportem, když jste byl ponořený do fotbalu?

Mám v atletice spoustu kamarádů, chodil jsem na závody. A je tu ještě jedna výhoda. Manželka se na rozdíl od fotbalu dokáže na atletiku dívat. (směje se)

Poznal jste tréninkové procesy ve fotbale. Dá se z nich něco použít v atletice?

Ve fotbale panuje víc improvizující prostředí. Dají se z něj převzít některé organizační prvky založené na týmovosti.

Ze Slavie se neodchází často. Proč jste se tak rozhodl?

Jsem člověk, který rád zkouší nové věci. Když jsem se doslechl, že se hledá nástupce za Tomáše Dvořáka, zlákalo mě to a pár lidí mi řeklo, že mi drží pěsti.

Máte už představu, jaké budou vaše první kroky v roli šéftrenéra?

Budu se muset seznámit se spoustou lidí a sejít s celou řadou trenérů i závodníků. Musím jim vysvětlit, že nejsem Tomáš Dvořák, že půjdu vlastní cestou. Zjistím, v čem jim mohu být prospěšný, abychom nalezli společnou řeč.

Komunikace a vyřizování nejrůznějších požadavků od trenérů vašeho předchůdce udolala. Nemáte obavy, že by to mohlo potkat i vás?

Myslím, že utahat mě je dost těžké. (směje se) Z fotbalu jsem zvyklý pracovat s dvaceti až třiceti lidmi, a to je člověk nepřetržitě pod palbou. A kondiční trenér není právě oblíbená pozice. Nejsem zvyklý, že by mě někdo plácal po zádech.

V jakém stavu přebíráte atletickou reprezentaci?

Myslím, že v dobrém. Máme řadu zajímavých a talentovaných závodníků. Je na čem stavět.