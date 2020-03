Že je Česko zemí oštěpu zaslíbenou nedokazují jen platné světové rekordy a slušná řádka medailí. Důkazem je i to, že v Domažlicích celý únor trénovala jedna z favoritek olympiády Haruka Kitagučiová.

Japonská oštěpařka Haruka Kitaguči s trenérem Davidem Sekerákem | Foto: archiv Davida Sekeráka

Japonské reprezentantce bude za pár dní teprve 22 let, ale pod vedením Davida Sekeráka se připravuje už půldruhého roku. Loňské MS v Dauhá se jim však nepovedlo. Haruka zůstala před branami finále jako první nepostupující. Jenže za tři týdny hodila japonský rekord 66 metrů a zařadila se do okruhu favoritek pro OH.