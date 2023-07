Setkat se dvěma světovými rekordmany respektive rekordmankami, se nepoštěstí každý den. Povedlo se to však při oslavě středečních „čtyřicátin“ světového rekordu na 800 metrů 1:53,28 Jarmily Kratochvílové. Vynikající atletce a skromné ženě přišla do Hokejové síně v Lánech vedle řady dalších hostů pogratulovat i Barbora Špotáková.

Světové rekordmanky Jarmila Kratochvílová a Barbora Špotáková | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

I když je bývalá slavná oštěpařka o třicet mladší a každá sbírala medaile v jiné atletické éře, částečně poznala tréninkové metody, které přivedly výtečnou běžkyni v osmdesátých letech minulého století ke světovým rekordům.

„Ještě v době, kdy jsem se nespecializovala na oštěp a na Julisce jsem se pod vedením trenéra Rudolfa Černého připravovala na víceboje, jsem měla příležitost poznat na vlastní kůži, jaké dávky Jarmila polykala,“ vyprávěla trojnásobná olympijská medailistka při setkání někdejších úspěšných sportovců.

Nezapomene, jak trénink bolel

„Ruda Černý totiž Jarmilu a tréninkové postupy jejího trenéra Miroslava Kváče velice uznával a čerpal z nich. V roce 2000 jsme měli soustředění v Čáslavi, tedy právě v místě, kde Jarmila Kratochvílová kdysi běhala zabijácké úseky, a řídili se podle jejího tréninkového deníku,“ líčila Špotáková.

„Připadá mi to až neskutečné. Dneska všichni šestnáctiletí atleti říkají, že potřebují jezdit za přípravou do tepla. My jsme naproti tomu v březnu dřeli na Vodrantech a bydleli v ubytovně na stadionu,“ vzpomínala oštěpařka, která loni na ME v Mnichově uzavřela skvělou kariéru.

Nemůže zapomenout, jak všechny Černého svěřence běžecký trénink bolel. „Byly to třístovky skoro naplno, minuta pauza a pak ještě rychlá stovka s tahačem. Říkali jsme tomu převlečená čtvrtka. Měli jsme to uběhnout šestkrát, ale po čtyřech úsecích jsme zvraceli. Naproti tomu Jarmila to v době své slávy zvládla dvanáctkrát a někdy i šestnáctkrát,“ vykládala matka dvou synů.

Byla výjimečná a odolná

„Zažili jsme možná třetinu toho, co ona. S odstupem si člověk uvědomí, jak musela být výjimečná. Pomohlo jí i to, že trénovala s chlapy. To je pro ženskou výhoda. Taky mi to pomohlo,“ pokyvovala hlavou.

„Možná mě tehdejší trénink katapultoval. Díky sprinterské vytrvalosti jsem se hodně zvedla. Nejspíš mi to pomohlo ke čtvrtému místu na juniorském mistrovství světa ve víceboji a k českému juniorskému rekordu, který do dneška nikdo nepřekonal,“ zmínila Špotáková.

Podle ní musela být Kratochvílová velice odolná. „Na čtvrtkařský trénink musí mít člověk neskutečný morál. Jsou to opravdu nejhorší momenty, jaké se dají na dráze zažít. S takovou vůlí se musí člověk asi narodit,“ dodala.

Čeští světoví rekordmani v atletice

Jarmila Kratochvílová 800 metrů 1:53,28 1983

Jan Železný oštěp 98,48 1996

Barbora Špotáková oštěp 72,28 2008

hala

Helena Fibingerová koule 22,50 1977