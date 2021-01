Na to, co dokázala, musí být člověk fanatik. Byla jím, ostatně stejně jako její kouč Miroslav Kváč. Tahle dvojice zvládla na čáslavském stadionu ve Vodrantech v tréninku takřka nemožné.

A považte. Na škvárový ovál našla cestu až po naléhání spolužačky ve druhém ročníku gymnázia. Zkraje připadala trenérovi jako „vesnické dřevo“. Ten však záhy odhalil její přednosti.

Osobní rekordy

100 m - 11,09 (český)

200 m - 21,97 (český)

400 m - 47,99 (český)

800 m - 1:53,28 (svět)



halové:

200 m - 22,76 (český)

400 m - 49,59 (svět)

800 m - 1:58,33*



*v českých tabulkách je před tímto výkonem pouze čas 1:56,90 Ludmily Formanové

Sport brala smrtelně vážně. „Mohl se na mě spolehnout. Věděl, že odtrénuji, co mám, i když u toho nebude. Na druhou stranu se s ním nedalo moc diskutovat. Jednou jsem se chtěla po Silvestru víc prospat, ale řekl: Dej si dvě deci a o půlnoci běž do postele. Na Nový rok ať jsi v půl desáté na hřišti,“ zavzpomínala.

Po maturitě nastoupila do fabriky. Osm hodin seděla v účtárně a při tom zvládala obrovské tréninkové porce. Do práce chodila až do června olympijského roku 1980. Teprve když v Moskvě získala stříbro, mohla trénovat i dopoledne.

Špion u dráhy

Tehdy začaly Kratochvílovou pochopitelně vnímat rivalky. Ponejvíc Marita Kochová z NDR. Při jednom soustředění si Češka všimla, že ji sleduje člen východoněmecké výpravy. „Špion pak postával u dráhy každý den,“ líčila.

Podívejte se fotografie ze sportovní kariéry Jarmily Kratochvílové:

K jejímu zlepšení došlo hlavně díky veliké píli a nasazení. Forma vrcholila v roce 1983 dvěma zlaty z MS v Helsinkách a dvěma světovými rekordy (na 800 metrů ho zaběhla na mítinku v Mnichově). Letos bude památnému času už 38 let. Čím to, že dál a dál odolává?

„Před koučem jsem si jednou posteskla, jak se soupeřka má, že trénuje v teple. On na to měl svůj názor. Trénovat se dá i na hnoji… A podle všeho měl pravdu. Tak, jak jsem byla zocelená, není asi žádná z dnešních půlkařek,“ řekla čerstvá sedmdesátnice.

Hodně zdraví, Jarmilo.

Jarmila Kratochvílová



Světový rekord na 800 m zaběhla 26. 7. 1983 v Mnichově časem 1:53,28. Ještě o rok starší je její halové maximum na poloviční trati (49,59). Pod širým nebem jí patří druhý čas historie 47,99. České rekordy drží na 100, 200, 400 a 800 metrů (v hale 200 a 400). První medaili vybojovala na OH 1980 v Moskvě, kdy skončila druhá na 400 m. Stejný kov získala na ME 1982 v Aténách.



Její největší úspěch přišel o rok později na prvním MS, kde kromě čtvrtky dokázala triumfovat i na dvojnásobné trati. Vylepšení olympijské bilance se nedočkala kvůli čs. bojkotu her v Los Angeles. Z halových ME má čtyři zlata a jedno stříbro. Dvakrát se stala Sportovkyní roku (1981 a 1983). Po skončení kariéry dovedla k medailím Ludmilu Formanovou. I když je v důchodu, trénuje v Čáslavi mladé atlety.