Bývalý výškař Jaroslav Bába získá dodatečně bronzovou medaili z mistrovství Evropy 2014 v Curychu. Posune se pořadím po potvrzení dopingového trestu původně třetího Ivana Uchova z Ruska, upozornil na webu Český atletický svaz.

Český výškař Jaroslav Bába | Foto: ČTK

Sportovní arbitráž CAS ruskému výškaři po jeho odvolání snížila trest ze čtyř let na dva roky a devět měsíců počínaje únorem 2019. Zkrátila období, v němž ho zpětně diskvalifikovala ze všech soutěží. Nyní trvá od 16. července 2012 do konce roku 2014, původně to bylo o rok déle. To ale nemění nic na tom, že Uchov vedle olympijského zlata z Londýna přišel i o evropský bronz z Curychu.