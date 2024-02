Rok se připravuje pod vedením zkušeného trenéra Josefa Karase a při nedávném halovém mistrovství ČR ve vícebojích ve Stromovce nebylo záhy pochyb, že vyhraje juniorskou kategorii. Útočil na šestitisícovou hranici, kterou ve světě pokořili jen tři mladíci. Nakonec mu těsně unikla, posbíral 5993 bodů, ale český juniorský rekord posunul o neskutečných 131 bodů.

Už žádné přešlapy? Ve skoku do dálky se chystá revoluce, legenda je zhnusena

Než se pustil do atletiky, prošel vícero sporty: hrál fotbal, děda ho přivedl k tenisu a ví, jak se zachází s florbalovou hokejkou. Ve třinácti začal ve Finsku trénovat pod tátovým dohledem a v tom pokračoval i v pražském klubu Atletika Jižní Město pod vedením Matúše Janečka.

215 do výšky, sedm a půl metru v dálce

S působením v obou zemích je na tom podobně jako běžkyně Kristiina Mäki. „Většinou o prázdninách, nebo když bylo volno, jsem jezdíval do Finska. Poslední dobou je to trochu míň, protože prázdninový čas je hodně atletický. Mám však dvojí občanství, takže mohu závodit na českých i finských šampionátech,“ vyprávěl student třetího ročníku střední ekonomické školy se zaměřením na sportovní marketing na pražských Vinohradech.

Pekelně rychlá Maňasová. Čas 7,15 je crazy, říká o rekordu a limitu na MS

Rodiče mu nyní do sportu příliš nezasahují. „Trochu táta. Jak žije dál ode mě a dřív mě připravoval, tak má snahu do tréninkového procesu lehce zasahovat. Teď už se ale spíš ujal manažerské pozice. A maminka? Tak ta mi hodně fandí,“ zmínil televizní moderátorku.

Největší fanynkou Tomase Järvinena je jeho maminkaZdroj: se svolením Tomase Järvinena

Zaměření na víceboje začalo už v útlejším věku. „Táta vyznával všestrannost. Dal mi výborný technický základ k většině atletických disciplín, ale zatím nejsem úplně rozhodnutý, na co se jednou zaměřím. Nejspíš to bude víceboj, ale bude záležet i na zdravotních okolnostech. Jdou mi skoky, ale uvidíme,“ přemítal Tomas Järvinen.

Zdroj: Youtube

Loni v létě skočil do výšky 215 centimetrů a na juniorském ME v Jeruzalémě obsadil čtvrtou příčku. Na víkendovém mistrovství republiky v Ostravě zase v dálkařském sektoru vybojoval třetí místo za svým tréninkovým parťákem a českým rekordmanem Radkem Juškou. Do sólo závodů se pouštěl hlavně loni, kdy měl dlouhodobé zdravotní trable a nebylo vhodné závodit v desetiboji.

Pět měsíců byl nemocný

„Víc jsme se zaměřili na skoky a vrhy, což není tak náročné tepově a na výdrž. Nemoci mě trápily hlavně předloni, kdy jsem byl pět měsíců v kuse marod. Dvakrát jsem dostal covid, jednou plicní chlamydie a do toho ještě přišla angína. Nemohl jsem se z toho vyhrabat. Dokonce jsem chtěl s atletikou praštit, ale hodně mi pomohl Pepa Karas a doktor Jiří Dostál. Teď jsem na tom zdravotně mnohem líp a tréninky mě začaly bavit,“ poznamenal.

Vyrostl do 193 centimetrů a zdá se, že má má ideální desetibojařské parametry. „Výkony mám poměrně vyrovnané. Nemám problém s vrhy. Docela mě baví, a to je velké plus. Ještě nejsme domluvení, v kolika desetibojích se v létě představím. Zatím je úvaha, že bych na jeden odjel do Finska a na druhý, v případě, že bych se dostal na mistrovství světa, do Peru,“ nastínil letošní cíl.

Koulař Walsh vrhá v tréninku 22 metrů, výškař Woo skáče s úsměvem 225

Škola a trénink jsou prakticky jedinou Tomasovou náplní. „Samozřejmě si občas vyrazím s kamarády, ale povětšinou jedu ze školy rovnou na trénink, a z něj hned domů. Bývám hodně unavený. Občas se mi stalo, že jsem usnul v metru, a tak chodím i brzo spát. Někdy odpadnu už v osm večer, ale obvyklejší je desátá hodina,“ prozradil mladík, jehož výhodou je to, že má dva rodné jazyky a k tomu angličtinu.

Skvělá vícebojařská parta

Slavnou éru českého desetiboje nepamatuje. Zná ji většinou jen z doslechu, ale láká ho navázat na někdejší úspěchy Roberta Změlíka, Tomáše Dvořáka a Romana Šebrleho. „Určitě by to bylo krásný, ale tím nemyslím jen sebe. Máme skvělou vícebojařskou partu, která má velká šance, aby se postupem času dostala na úroveň 8500 bodů,“ pokyvoval blonďatou hlavou.

„Počítám tam Ondru Kopeckého, ale také kluky, kteří jsou mi věkově blízko - tedy Peťana Svobodu, Michala Járu, Adama Havlíčka a Michala Radu. Z legend víceboje se znám jen s Romanem Šebrlem, který vícebojaře trénuje,“ pokračoval talentovaný atlet.

Světová atletika v Ostravě: šok v kouli, hvězda z Řecka „jen“ první. Co Češi?

I když mu ke vstupu do velké atletiky ještě scházejí nějaké roky, už má vysněné cíle. „Rád bych se ve vícebojích nebo i individuálních disciplínách nějak výrazněji zapsal. Největším snem je samozřejmě dostat se jednou na olympiádu,“ usmál se.