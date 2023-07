Bývalá skokanka o tyči a dvojnásobná olympijská vítězka Jelena Isinbajevová byla po dlouhá léta považována za jednu z nejzářivějších tváří ve sportovní výkladní skříni ruského režimu. Veřejně podporovala Vladimira Putina a když to bylo nutné, vehementně lála Západu (například kvůli sankcím za masový ruský doping či údajné propagaci homosexuality). Vypadá to ale, že Isinbajevová se rozhodla přejít na opačnou stranu barikády.

Tyčkařka Jelena Isinbajevová s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. | Foto: ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko

Má zlato z olympiád v Aténách a v Pekingu (a bronz z Londýna), nepočítaně dalších medailí z velkých atletických akcí a kolikrát v kariéře vylepšila světový rekord, to si možná sama nepamatuje. Tyčkařka Jelena Isinbajevová zkrátka byla atletickou hvězdou té nejvyšší třídy.

Tomu odpovídala i péče, kterou tuto usměvavou dámu z Dagestánu oblažoval ruský stát. Prezident Vladimir Putin úspěšné sportovce vždy zahrnoval dary a přízní. Vysoké finanční odměny a státní řády, nemovitosti či dobře placené místo v armádním klubu CSKA – kdo by to nebral?

A Isinbajevová to carovi oplácela: v roce 2012 otevřeně podpořila vládce Kremlu ve volební kampani a v roce 2017 se před dalšími volbami připojila k tzv. PutinTeamu známých osobností (není bez zajímavosti, že toto hnutí založil hokejista Alexandr Ovečkin).

A když ruští atleti čelili zákazu startů na velkých akcích včetně OH kvůli masovému a prokázanému dopingu, legendární tyčkařka řekla: „Děkuji za pohřeb atletiky. Tak ať si všichni ti vaši pseudočistí sportovci oddechnou a vyhrají za naší nepřítomnosti své pseudozlaté medaile. Vždycky se báli síly.“

Formální majorka

Střih do současnosti. Je léto 2023, druhé léto nesmyslné a krvavé ruské invaze na Ukrajinu. Čekáte, že věrná Isinbajevová, která byla před osmi lety povýšena do hodnosti majorky a svého času křepce vedla rozcvičku pro ruské vojáky na základně v Sýrii, bude stát v řadách těch celebrit, jež ze všech sil adorují Putinovu zločinnou agresi?

Sportovkyně, které jdou na dračku. Legendy z klece i z kurtu a bisexuální kráska

Chyba lávky. Jednačtyřicetiletá bývalá tyčkařka žije s manželem a dětmi na Kanárských ostrovech a znovu se ujala svého místa v komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru (MOV), když šetření etické komise došlo k závěru, že Isinbajevová ruskou válku nijak nepodporuje. Slavná atletka mj. prohlásila, že její vojenská hodnost byla ryze formální, a že se považuje za světoobčanku.

To v její vlasti vyvolalo předpokládanou bouři odporu. Zrada se přece v Rusku neodpouští.

„Pokud byla její hodnost skutečně jen formální, pak ať tedy vrátí svůj formální plat. Ať vrátí všechny prémie, auta a byt, které jí dala vlast. Ale ona se tváří, že už s ní nemá nic společného, aby si uchovala funkci v MOV,“ citovala agentura Ria Novosti trenérku a bývalou výškařku Annu Gvinjašviliovou.

K hněvivému chóru odsudků na adresu odpadlice se připojili ruští poslanci a další státní představitelé. Stadion v Machačkale, nesoucí její jméno, má být údajně přejmenován.

Vše dělala pro vlast

I v Rusku se ale ozývají uvážlivější hlasy. Sport-Express přinesl názor Mariny Kupcovové, někdejší úspěšné výškařky a mistryně Evropy. S Isinbajevovou jsou stejně staré a od mládí se kamarádí. Kupcovová kritizovanou hvězdu brání s tím, že k šikaně ženy s tolika zásluhami není důvod.

Hvězdné sportovní chvíle Jeleny Isinbajevové:

Zdroj: Youtube

„Jeleně nikdy nešlo o peníze, o výdělek. Šlo jí o vlast,“ tvrdí Kupcovová. Nechápe, proč by měla Isinbajevová vracet peníze, které si poctivě vydělala. „Dřela jako nikdo jiný, až do pětatřiceti let neměla soukromý život. Až pak měla děti, začala normálně žít.“

Podle Kupcovové není o vlastenectví Isinbajevové pochyb, jenže jako sportovkyně je zvyklá pobývat v cizině a tak ani její přestěhování do Španělska (mj. kvůli dceři, která hraje tenis) není tak zvláštní. V MOV prý hájí ruské zájmy.

Od Putina dostal za vyučenou. Gólman Fedotov místo NHL strávil rok u námořnictva

„Pokud jde o armádu, slovo ‚formální‘ asi nezvolila moc dobře, ale všichni vědí, že sportovci CSKA mají vojenské hodnosti. Jinak jsou sport a ozbrojené síly dvě odlišné oblasti, které spolu ani v CSKA nevycházejí bez problémů,“ říká Kupcovová.

Je tedy Isinbajevová čistou duší, která čelí zlobě a nepochopení? Nebo jde o prohnanou zrádkyni matičky Rusi? Či snad prohlédla nelidskost Putinova režimu a rozhodla se pro civilizovaný svět? Ať už odpovíme jakkoli, „kauza Jelena“ názorně ukazuje, jak moc je ruský sport ničen domácím (nikoli západním) politickým tlakem.