/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Dva postupy českých atletek po prvním vystoupení a dvě semifinálová vyřazení. To přineslo pondělí na mistrovství světa v Budapešti.

Nikoleta Jíchová | Foto: Ivana Roháčková

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek. Do cíle doběhla čtvrtá v čase 55,10, což znamenalo přímý postup a nemusela čekat na výkony dalších soupeřek.

„Úplně povedený běh to nebyl. Ale bylo fajn, že jsem byla na výši rychlostně. Koneckonců tenhle čas je můj druhý nejlepší v kariéře. Hlavní však je, že to znamená postup,“ usmívala se svěřenkyně Jindřicha Šimánka.

V závěru svedla boj o čtvrtou příčku s Maročankou Ennadiovou. „Věděla jsem, že má lepší osobák, ale v poslední době jsem ji vždycky předběhla, takže jsem si věřila,“ poznamenala dlouhovlasá blondýna. Naopak na úprk favorizované Američanky Littleové v dráze před sebou nebrala ohled.

„Rozběhla to možná ještě rychleji, než jsme čekali, takže jsem se držela svého,“ přiznala atletka, která by ráda ve úterním semifinále zrychlila. „Chtěla bych si zlepšit osobák, překonat olympijský limit a mít pocit, že jsem tady odvedla maximum. Zatím úplně spokojená nejsem, a to je možná dobře,“ dodala s úsměvem.

Finále přináší menší nervy

Těžkou kvalifikaci s úspěšným koncem zvládla tyčkařka Amálie Švábíková. Zdolala limit 465 centimetrů, což se jí povedlo na druhý pokus. Měla z toho velikou radost, protože o světové medaile bude skákat poprvé v kariéře. Do středečního finále postoupilo dvanáct skokanek.

„Jsem nadšená. Kvalifikace byla dlouhá a kvalitní. Dvanáct holek s výkonem 465 je něco neskutečného. Čekala jsem, že bude potřeba skočit limit,“ vyprávěla česká mistryně a držitelka bronzu z letošního halového ME v Istanbulu.

Kvalifikaci považuje za nejtěžší závod. „Ve finále může člověk zabojovat třeba si ho užít. Jsou to menší nervy, ale kvalifikace? To je nápor. Po skočení poslední výšky jsem cítila obrovskou úlevu, protože jsme na ploše strávily spoustu času a byla jsem utahaná. Teď jsem spokojená, že jsem ve finále šampionátu,“ oddychla si.

Čtyři čtyřstovky ve třech dnech byly moc

V semifinále ukončily své úspěšné budapešťské vystoupení čtvrtkařky Lada Vondrová a Tereza Petržilková. Prvně jmenovaná doběhla sedmá za 51,50 a její parťačka osmá v čase 51,94. Obě tak zaostaly za svými kvalitnějšími časy v rozbězích, které následovaly v neděli ráno, krátce po sobotním bronzu ve smíšené štafetě.

„Rozjela jsem to dobře, ale vydržela jsem jen do 350 metrů. Tři čtvrtky tělo vydrží, ale už mi došlo. Tyhle holky byly někde jinde, snažila jsem se s nimi držet krok, ale nešlo to. Mrzí mě to, ale neměla jsem, co ztratit,“ vykládala česká čtvrtkařská jednička.

I pro Petržilkovou bylo loučení se šampionátem náročné. „Při rozcvičování jsem se cítila famózně, ale bohužel mě už po 250 metrech kleplo a nebylo sil na závěr. Sama pro sebe jsem si přála zkusit se v takové únavě hecnout na osobák. Myslím si, že jsem na to byla dobře nastavená, ale bohužel ještě na to asi nemám dost naběháno, abych dala čtyři čtvrtky v takové kvalitě,“ pokyvovala hlavou.