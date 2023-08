/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Brit odhodlaně nastoupil 180 metrů před cílem patnáctistovky a tvrdý finiš dotáhl do konce. Pětadvacetiletý Josh Kerr v čase 3:29,38 předstihl olympijského vítěze Jakoba Ingebrigtsena a už ho před sebe nepustil.

Brit Josh Kerr je novým mistrem světa na 1500 metrů | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Sice mu skrz sluneční brýle nebylo vidět do očí, ale podle gest prožíval obrovskou euforii. Kerr v Budapešti navázal na loňský triumf svého krajana a kamaráda z dětství Jake Wightmana, který sebejistému Norovi provedl podobnou kulišárnu na loňském MS v Eugene.

Ten však v Budapešti kvůli zranění nezávodil, a tak ho oddílový kolega z Edinburgh Athletics Clubu prostě zastoupil.

„Už jsem běžel finále, ale ještě jsem neměl zlato. A to teď chutná tak sladce,“ rozplýval se vítěz. „Neohlížel jsem se, co se dělo během závodu. Hlavně jsem se snažil, abych byl dvě stě metrů před cílem vepředu. V posledních třiceti metrech jsem cítil, jak moc tu medaili chci. Bylo mi jedno, jak to bolí. Udělal jsem všechno, abych byl v cíli první.“

Skot Kerr na Národním atletickém centru jednak skvěle navázal na bronz z OH v Tokiu. Zároveň také připomněl slavnou britskou mílařskou školu, kterou v osmdesátých letech minulého století představovali takové hvězdy, jako byli například Steve Ovett, Steve Cram a současný boss Světové atletiky Sebastian Coe.

Coe gratuloval přímo na dráze

A toho Kerrův triumf nadchl. Stal se totiž po Cramovi a Wightmanovi třetím britským mistrem světa na 1500 metrů. Krátce po doběhu mu Coe, mimochodem dvojnásobný olympijský vítěz na této trati, hned na ploše gratuloval a rovnou mu předal zlatou medaili.

A Kerr zmínil i Wightmana. „Vím, že Jake byl na tribuně a patří mu obrovský dík za to, že mi ukázal cestu,“ prohlásil novopečený šampion, který při Wightmanově loňském triumfu doběhl pátý. „Britské střední tratě jsou momentálně na vrcholu. Je to odměna za roky tvrdé práce.“

A loňský zlatý medailista byl pochopitelně také nadšený. „Je něco úžasného, že Edinburgh Athletics Club má rok po sobě dva mistry světa. Jakob Ingebrigtsen asi začne nás Brity nenávidět…“ usmíval se.

„Když za to Josh vezme, tak skoro letí. Je jako Terminátor, má neskutečné sebevědomí,“ vykládal Wightman.