Bylo to obrovské drama. Nejdřív na dráze a pak v zákulisí juniorského mistrovství Evropy v Jerusalémě. Finálový závod na 800 metrů znamenal pro atletické fanoušky opravdový nápor na nervovou soustavu. Jakub Dudycha předvedl na poslední dvoustovce parádní finiš a velice přesvědčivě si doběhl pro titul juniorského mistra Evropy. Navíc v kvalitním čase 1:46,76.

Jakub Dudycha dobíhá první do cíle na mistrovství ČR v Táboře | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Jenže záhy vítěznou euforii vystřídalo obrovské zklamání. Český půlkař byl za lehké postrčení maďarského soupeře diskvalifikován. Naše výprava podala proti tomuto verdiktu protest, a ten byl i díky pomoci ze strany maďarské výpravy uznán. Jakub Dudycha se tak vrátil na zlatou pozici. Po roce se tak opět může v Jeruzalémě radovat ze zlatého úspěchu, když k dorosteneckému kontinentálnímu titulu přidal i ten juniorský.

„Ta hodina, kdy se řešil protest, byla strašně dlouhá. V jednu chvíli jsem si říkal, že přece není možné, abych se vrátil na první místo. A tak jsem se sbalil a raději odešel na hotel,“ vyprávěl závodník AC Vysoké Mýto.

V hotelu však zjistil, že nemá akreditační kartu, tak se pro ni vrátil na stadion. Tam se už dozvěděl o výsledku protestu. „Byl jsem strašně rád, když mi to řekli. Tohle zlato je mnohem cennější, než to loňské. Doufám, že mi to pomůže k postupu ve světovém žebříčku a v další kariéře.“

Dva juniorské tituly. Na ME v Jeruzalémě zazářily běžkyně Manuel a Jarošová

Chválil Maďara Jánose Kubásiho, který přiznal, že ho Dudychovo postrčení nijak nepoškodilo. „Bylo to krásné gesto. Je to dobrý člověk. Patří mu velký dík, protože nevím, jestli by se bez jeho prohlášení povedlo protest uhrát,“ přemítal vítěz nedávného mistrovství ČR dospělých v Táboře.

Finálovým vítězstvím si byl jistý třicet metrů před cílem. „Snažil jsem se vůbec neotáčet a soustředit se jen na sebe a na techniku. Když zbývalo dvě stě metrů, cítil jsem se silný. Rozbalil jsem to a ono to vyšlo,“ radoval se.

Další medaile – bronzové – přidaly obě dívčí štafety.