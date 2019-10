Byl to propadák? Ne tak zcela. Už před startem se vědělo, že každá medaile, ale i každé finále bude úspěchem. V první kolonce zeje veliká nula, ve druhé je šestka.

Z finalistů měli nejblíže k medailím pátí překážkářka Zuzana Hejnová a oštěpař Jakub Vadlejch. Jako jediní se postarali o body v hodnocení národů. Koulař Tomáš Staněk i trio oštěpařek z finále vycouvali po třech pokusech.

„Českou atletiku obvykle na medailových pozicích zastupovali jeden až dva závodníci,“ zabrousil do minulosti nový šéftrenér atletické reprezentace Jan Netscher. Na mysli měl Hejnovou a Barboru Špotákovou, které tentokrát své snažení k cenným kovům nedotáhly, ale i Jana Železného, Tomáše Dvořáka, či Romana Šebrleho.

Zvedla se úroveň

„Nedařilo se kvůli tomu, že se v našich silných disciplínách úroveň zvedla. V kouli byly medaile o metr a půl dál než na předchozím šampionátu. Na čtyřstovce s překážkami se dokonce přepisovaly světové anály. To se těžko vítězí,“ upozornil šéftrenér.

„Pokud máte ve finále tři oštěpařky, je málo pravděpodobné, že ani jedna neproklouzne do zúženého boje o medaile, ale nám se to stalo. Pro Báru to byla po druhém mateřství příprava na Tokio. Nikola Ogrodníková před odjezdem dobrala antibiotika a pro Irenu Šedivou bylo finále něco nového,“ hájil Netscher své ovečky.

Půltucet finálových účastí potěšil, ale na druhou stranu závodníci jezdí na šampionáty proto, aby závodili víckrát. V tomto směru se zaskvělo trio běžců, kteří se probojovali do semifinále. Všichni - čtvrtkařka Lada Vondrová, mílařka Kristiina Mäki a Vít Müller na 400 m překážek - skvěle zabojovali.

Samostatnou kapitolou byly závody mimo klimatizovaný stadion Chalífa. Zatímco maratonkyně Marcela Joglová pekelné podmínky zvládla a dvacáté místo slavila, od chodecké vicemistryně Evropy Anežky Drahotové se čekalo víc než devatenáctá příčka.

Situace si vyžaduje analýzu

A jak je to s onou „ztracenou střední generací“? „Je třeba se ohlédnout a zeptat se, proč tu někteří lidé nejsou?“ řekl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Myslel tyčkaře Kudličku, který v Riu sahal po bronzu, dálkaře Jušku a koulaře Prášila, kteří zářili na HME 2015 v Praze. Ptal se, proč Holuša v Dauhá závodil pod prášky a kam se poděl desetibojař Helcelet, stříbrný z ME?

„Tato generace jednou zazářila a pak se vytratila. To se musí zanalyzovat,“ dodal. Otázek je dost a Tokio se rychle blíží.