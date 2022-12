Na halovém mítinku v Olomouci se týden před Štědrým dnem blýskla v koulařském kruhu výkonem 16,62 metru, který znamenal o šest centimetrů překonání 32 let starého českého juniorského rekordu.

Atletka bojuje o další sen i s protézou. Žiju normálně, říká Jakschová

„Do Olomouce jezdím každý rok. Je to jeden z mých oblíbených závodů. Šla jsem do toho od začátku naplno. Věděla jsem, že mám na to rekord překonat,” říkala koulařka SSK Vítkovice, která letos na MS juniorů v kolumbijském Cali obsadila sedmé místo.

Svěřenkyně trenéra Vladimíra Lindovského předvedla rekordní vrh v první sérii. „Nenapadlo mě, že bych to zvládla tak rychle. Každopádně mi pak už šlo jen o to, abych výkon potvrdila. To se mi povedlo hned druhým pokusem, který měřil úplně stejně,” usmívala se.

Na Tech University se potká s Malíkovou

Mítink v Olomouci byl pro Brzyszkowskou na čas posledním vystoupením v Česku. „Odlétám 4. ledna. Konkrétní zaměření na Virginia Tech University jsem si ještě nevybrala, ale určitě se bude jednat o ekonomické zaměření,” přiznala ostravská vrhačka.

Na vysoké škole se potká s další elitní českou atletkou Barborou Malíkovou. Ta studuje v USA druhým rokem. „Pokud bude něco potřebovat a bude to v mých silách, tak Katrin určitě pomůžu. Když jsem já přicestovala na univerzitu, tak mi se zařizováním pomáhala kladivářka Pavla Kuklová, která v té době v Blacksburgu studovala,” zmínila čtvrtkařka.

Špotáková odmítla Číňany. Na Julisce cvičí s dětmi a možná si ještě zazávodí

A co Brzyszkowská očekává od nové etapy? „Těším se moc. Jsem člověk, který nevydrží dlouho na jednom místě. Láká mě změna a zároveň jsem ráda, že spolupráce s trenérem Lindovským nekončí. Budu se s ním připravovat přes léto,” dodala Brzyszkowská.