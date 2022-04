Rychlý půlmaraton v Istanbulu? Moira Stewartová chce zaběhnout český rekord

V české metropoli dosáhl času 59:28. O svém triumfu rozhodl několik stovek metrů před cílem u Rudolfina, kdy se vzdálil osmému muži historických tabulek Philemonu Kiplimovi. Pod hodinu se dostal i třetí Matthew Kimeli.

Čtrnáctý Homoláč zaběhl půlmaraton za 64:36 a vzhledem k počasí cítil rezervy. „Věřím, že v ideálních podmínkách by to bylo za 63 nebo možná i za 62, to je teď těžké říct,“ přemítal. „Bylo to náročné, také dost foukal vítr. Střídali jsme se s klukama, ale byl to boj,“ pokračoval. „Jsem rád, že jsem po dvou letech předvedl zase krásný výkon. Věřím, že to bude ještě lepší, protože natrénováno mám.“

Ženský závod vyhrála Nesphine Jepletingová, která trať zvládla za 1:06:57. O 19 sekund porazila Irine Cheptaiovou. „Počasí mě zaskočilo, nečekala jsem, že bude taková zima. Nejhorší byl protivítr, který způsobil, že to v některých momentech bylo opravdu těžké,“ líčila.

Až třetí skončila favorizovaná Brenda Jepletingová (1:08:39). Nejlepší Češkou byla Hana Homolková (1:20:31).