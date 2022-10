„Jsem nejlepší,“ hlásí hrdě do světa Kipchoge. To není žádná přehnaná sebedůvěra, nabubřelé ego či snad pohrdání soupeři. Africký vytrvalec si to může dovolit říkat - on je prostě nejlepší. Nikdo jiný na světě totiž nedokáže zaběhnout nejdelší trať rychleji.