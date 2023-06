Špičkovou atletickou adresou je Kladno už řadu let, kdy město zrekonstruovalo areál Sletiště na evropskou úroveň. Letošní už osmý ročník mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály úroveň dost možná ještě posune. Dnes budou na startu nejen špičkoví čeští atleti, ale rovněž hvězdy ze zahraničí.

Tisková konference před začátkem mítinku Kladno hází: Tomáš Staně, Nikola Ogrodníková, Matěj Krsek, Jakub Kubálek, Jiří Klesnil a primátor Milan Volf | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Strašně se těšíme. Máme rekordní počet účastníků (111) a těšíme se, že rekordy budou padat i při mítinku,“ říká předseda AC Tepo Kladno Jiří Klesnil.

Není divu, že je v očekávání. Do Kladna dorazí třeba neuvěřitelný Jihoafričan Akani Simbine, borec, co marně dva dny šprtal, jak vyslovit Sletiště, zato umí stovku pod deset (9,84). Tak rychle se na kladenské dráze nikdy neběželo, teď je to reálné.

Zmoklý mítink. Na Julisce bojovali atleti s přívaly deště

A klub by pak musel sáhnout do peněženky docela hluboko. „Závodníci mají svoje domluvené prize money, ale také mají ve smlouvě, speciální odměny, pokud překonají nějaký výkon. V tomto případě je tam nějaká nejmenovaná částka a s každou ukrojenou setinou se znatelně zvyšuje. Takže rychlého Simbineho chceme, ale zase to nemusí přehánět,“ smál se Klesnil s tím, že jednání o startu takové hvězdy bylo hodně složité. „Ale už tady dvakrát trénoval a věřím, že to bude stát za to.“

Kladeňáci budou hodně zvědaví také na domácí hvězdy. Rádi mají zejména Tomáše Staňka, zřejmě nejpopulárnější atlet České republiky totiž v Kladně závodí velmi rád a dokonce v extralize hájí jeho barvy. Závod pro něj bude speciální už tím, že se odehraje přesně na jeho 32. narozeniny.

Dárek k narozeninám

„Když už to tak pěkně vyšlo, nemohu si k narozeninám přát jiného, než vyhrát. Nicméně startovka je nabitá, bude to složité,“ je jasné Staňkovi a za hlavní soky považuje zbylé medailisty z nedávného Halového MS z Istanbulu, kde sám získal stříbro - tedy zlatého Zane Weira z Itálie a Ukrajince Romana Kokoška. „Oba umí kolem 22 metrů, ale já také a forma snad graduje správným směrem. Moc se těším a pokazit to mohou jen věci - počasí a my sami. Snad se ani jedno nestane,“ přeje si téměř dvoumetrový a 125 kg vážící obr, jehož závod vypukne v 18:10 hodin.

Ženskou hvězdou mítinku je oštěpařka Nikola Ogrodníková. Kdysi vícebojařka zavzpomínala s Jiřím Klesnilem, jak na MS do 17 let kdysi v Ostravě ztratila šanci na medaili, protože nezkušeností nezaložila základní vrh koulí. Dnes už se na závody připravuje zcela jinak. „Já si hlavně přeji hezké počasí a snad bude. Konkurence se v Kladně sejde opravdu velká, ale jsem za to ráda, je to velká motivace,“ říká oštěpařka, jejíž maximum 67,40 nestačí na Australanku Kathryn Mitchelovou, asi největší sokyni (68,92).

OBRAZEM: Špotáková má opět v ruce oštěp. Na Julisce trénuje své nástupkyně

Jestli nebude mít nejvíc fanoušků Tomáš Staněk, tak to bude Matěj Krsek. Nejlepší kladenský atlet už také prorazil nejen mezi českou, ale i evropskou špičku čtvrtkařů a právě na čtyřstovce se v 18:20 hodin představí. „Pro mě je to největší závod, doma, na svém stadionu, před svými fanoušky. Také proto věřím, že jsem schopen nejlepší letošní čas výrazně stlačit, zvlášť když na Memoriálu Josefa Odložila nám vůbec nepřálo počasí,“ připomíná Matěj Krsek nedávnou průtrž mračen.

Kladno se v úterý zase může pýřit před celou atletickou republikou, na vyglancované Sletiště se totiž sjely hvězdy z pěti kontinentů a atletická planeta bude pro tento den sledovat dění ve středočeském městě, kde v minulosti zářili Železný, Machura, Špotáková, Dvořák Šebrle a řada dalších star.

Výběr disciplín



disk muži (Ortega COL) - 16:10

100 m muži (Simbine RSA, Cardoso BRA, Fuchs AUT, Robertson GBR) - 17:45

koule muži (Staněk, Weis ITA, Kokoško UKR) - 18:10

400 m muži (Zalewski POL, Issack (RSA, Krsek) - 18:20

1500 m muži (Wyderka - POL) - 18:30

200 m muži (Volko - SVK), Cardoso BRA) - 18:43

výška ženy Honzel GER, Čumačenko UKR, Furlani ITA) - 16:20

koule ženy (Tajti HUN, Maisch GER, Timil Belen ESP) - 16:30

400 m ženy (Schwab (GEE, Pipi (GBR) 17:15

100 m ženy (Horn RSA, Kora SUI, Bingham CAN) - 17:30

oštěp ženy (Mittchel AUS, Ogrodníková, Kitaguchi JAP) - 17:35