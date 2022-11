„S Davidem Sekerákem a celým domažlickým klubem dlouhodobě spolupracujeme, takže se nabízelo naše vztahy rozšířit a spojit příjemné s užitečným. Jedná se o oboustranně výhodný obchod. Haruka Kitagučiová bude za Kladno startovat v extralize,“ říká Jakub Kubálek, člen výboru A.C. Tepo Kladno.

Větší klid a prostor na přípravu

Díky profesionální smlouvě získá přední světová oštěpařka v Česku dlouhodobé vízum. „Bude tak tady moct zůstat delší dobu než dřív a bez problémů startovat na mítincích v Evropě. V případě, že nedojde k termínové kolizi třeba s Diamantovou ligou, bude házet za Kladno v extralize, což jsou tři starty,“ vypráví funkcionář.

„Byli bychom také rádi, kdyby se objevila na mítinku Kladno hází, na němž se představila už v uplynulé sezoně,“ zmiňuje a připomíná, jak k tomu došlo. „Haruka je takový terminátor. Přiletěla o půlnoci z Diamantové ligy, druhý den na Sletišti vyhrála a pak zase odcestovala na další mítink.“

David Sekerák zažil letos s Harukou Kitagučiovou hodně radosti a díky výhodám kladenského angažmá se může jejich spolupráce posunout o krok dál. „S uplynulou sezonou jsem samozřejmě spokojený, ale teď budeme mít větší klid a prostor na přípravu,“ pochvaluje si.

Do Domažlic by reprezentantka země vycházejícího slunce měla přijet začátkem ledna. „U nás zůstane do května. Pak se vrátí do Japonska na domácí mistrák,“ přibližuje kouč záměry. „Je pravděpodobné, že by v té době mohla naskočit do tří jarních podniků Diamantové ligy v Asii. To se ale teprve uvidí.“

Japonka se oblékne do žlutého dresu

Pro kladenský extraligový tým bude Haruka Kitagučiová velice platnou posilu a pro celou domácí soutěž její přítomnost velkou událostí. „Vidět na vlastní oči bronzovou oštěpařku z mistrovství světa a šampionku Diamantové ligy, není běžné. Moc se na její starty ve žlutém kladenském dresu těším, je to velký závodník,“ tvrdí Jakub Kubálek.

„Pro domácí oštěpařky budou souboje s Harukou znamenat nevídanou motivaci. Budou se moct porovnat se světovou hvězdou. Mohla by je vytáhnout ke kvalitním výkonům,“ myslí si o závodnici, jejíž osobní rekord má hodnotu rovných 66 metrů.

A nezapomene zmínit, že Kladno je schopné přilákat do české extraligy zvučná atletická jména. „Důkazem jsou starty i egyptské sprinterky Bassant Hemidaové, syrského výškaře Majda Eddina Ghazala a dalších závodníků,“ dodává Kubálek.