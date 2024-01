Předčasný konec v hale. Proč se Sasínek Mäki neukáže na Czech Indoor Gala

Takhle to nechtěla. Elitní česká atletka Kristiina Sasínek Mäki předčasně ukončila letošní halovou sezonu, do které ji nepustí zdravotní potíže. V olympijském roce nechce finalistka posledních her v Tokiu v běhu na 1500 metrů nic riskovat, a tak se rozhodla soustředit na letní sezonu.

Kristiina Sasínek Mäki | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové