Při závodech, kde nastoupí americký koulař Ryan Crouser, hrozí dvě věci. Jednak že překoná světový rekord, a pak že přehodí dopadiště. Letos překonal světové maximum dvakrát. V hale se dostal na 23,38 metru, pod širým nebem se do rekordu trefil v sobotu výkonem 23,56 na Velké ceně USATF Los Angeles. V obou případech dvojnásobný olympijský vítěz posunul své vlastní rekordy.

Ryan Crouser při světovém rekordu v Los Angeles | Foto: se souhlasem Errola Andersona

„Měl jsem pocit, že mám hrozně moc síly. Jsem opravdu nadšený, protože tohle je odrazový můstek do budoucna. Je to zvláštní pocit říct si: teď jsem byl lepší než kdy jindy,“ uvedl světový rekordman Ryan Crouser, který hranici 23 metrů překonal v závodě posedmé a je jediným mužem, který přehodil metu 23,50 metru.

Na konci června se něj mohou těšit ostravští fanoušci na Zlaté tretře. „Má skvělou formu. Změnil taktiku, aby mohl házet ještě dál. Jediný na planetě umí za 23 metrů a říká, že by mohl hodit i přes 24 metrů. Na Zlaté tretře by mohl atakovat vlastní světový rekord,“ přiznal manažer mítinku Alfonz Juck.

Ryan Crouser z USAZdroj: se souhlasem Ivany Roháčkové

Nejlepší koulaři všech dob



Crouser (USA) 23,56 (2023)

Kovacs (USA) 23,23 (2022)

Barnes (USA) 23,10 (1990)

Timmermann (NDR) 23,06 (1988)

Andrei (It.) 22,91 (1987)

Walsh (N. Zéland) 22,90 (2019)

Oldfield (USA) 22,86 (1975)

Günthör (Švýc.) 22,75 (1988)

Beyer (NDR) 22,64 (1986)

Romani (Braz.) 22,61 (2019

Již před rekordem létaly z jeho pravačky neskutečné vrhy. První pokus měřil 23,23 metru a stal se pátým nejdelším v historii. Druhý 23,31 byl třetím nejdelším. Pozoruhodnou sérii doplňovaly i vrhy, které třiadvacetimetrovou hranici nepřelétly: 22,94, 22,86, 22,80.

Třicetiletý Crouser zlepšil starý rekord o 19 centimetrů. Je koulařským Terminátorem. S výškou přes dva metry si musí s otočkou v kruhu poradit stejně jako mnohem „drobnější“ koulaři. „Mám ještě rezervy. Zdokonaluji novou techniku, teprve začneme pracovat na rychlosti,“ uvedl rodák z Portlandu.

Dopadiště až na fotbalovém trávníku

Může rekord znovu posunout na Zlaté tretře Ostrava? Podle Alfonze Jucka se to nedá vyloučit. Navíc nebude mít ve Vítkovicích na konci sektoru stěnu, jaká byla v Los Angeles.

„Bude moct házet bez obav, že by koulí trefil mantinel a jednalo by se o neplatný pokus. Ostravský sektor protáhneme až do fotbalového trávníku a bude možné přehodit čtyřiadvacet metrů,“ dodal manažer.