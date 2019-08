Staněk měl v Diamantové lize zatím na kontě dvě sedmá místa z Dauhá a Stanfordu a do Paříže odletěl jako náhradník až poté, co se odhlásil Američan Darrell Hill. Třetím pokusem však potvrdil, že mezi světovou koulařskou elitu patří.

"V úvodu soutěže jsem chtěl zajistit, což se nedařilo vinou přílišné opatrnosti, ale jsem rad, že i přes tlak ve třetích pokusech jsem se dokázal trefit. Ještě se mi nepovedlo kouli trefit v rychlosti, ale na trénincích už to bylo lepší, tak na tom budu dále pracovat a doufám, že to přijde na těch správných závodech," řekl český koulař na svazovém facebooku.

Dosud měl v tabulkách nejlepší letošní zápis 21,19 m z Odložilova memoriálu, to by v Paříži stačilo jen na deváté místo. Výkon 21,21 m z Varšavy nebyl oficiálně uznán.

Na startu bylo pět koulařů s letošními výkony přes 22 metrů. Skvělý vstup měl Walsh, který hned v první sérii přidal 17 centimetrů ke svému letošnímu maximu ze Zlaté tretry a vytvořil rekord mítinku. To už nikdo nepřekonal, nejvíc se mu přiblížil Američan Joe Kovacs (22,11), třetí skončil Brazilec Darlan Romani (21,56).

Boj o čtvrté místo



Staněk po zlepšení ve třetí sérii už žádný úspěšný pokus nepřidal a prohrál boj o čtvrté místo se svým velkým rivalem Polákem Michalem Haratykem o čtyři centimetry. Porazil ale Chorvata Filipa Mihaljeviče i Lucemburčana Boba Bertemese, s nimiž bojoval o poslední volné místo pro bruselské finále.



Stal se tak pátým českým účastníkem letošního finále Diamantové ligy a jediným, kdo poletí do Bruselu. Na prvním finálovém mítinku v Curychu mají právo startovat oštěpaři Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková, Jakub Vadlejch a překážkářka Zuzana Hejnová.



Mítink atletické Diamantové ligy v Paříži:



Muži:



200 m (vítr +0,2 m/s): 1. Lyles (USA) 19,65, 2. Gulijev (Tur.) 20,01, 3. Brown (Kan.) 20,13.

1500 m: 1. Musagala (Ug.) 3:30,58, 2. Souleiman (Džib.) 3:30,66, 3. F. Ingebrigtsen 3:31,06, 4. J. Ingebrigtsen (oba Nor.) 3:31,33.

110 m př. (+0,8): 1. Roberts (USA) 13,08, 2. Ortega (Šp.) 13,14, 3. Crittenden (USA) 13,17.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,26, 2. Vaillant (Fr.) 48,30, 3. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 48,33.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:06,64, 2. Kigen (Keňa) 8:07,09, 3. Girma (Et.) 8:08,63.

Výška: 1. Mason (Kan.) 228, 2. Procenko (Ukr.) 228, 3. Ivaňuk (Rus.) 228.

Trojskok: 1. Claye 18,06, 2. Taylor 17,82, 3. Craddock (všichni USA) 17,28.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,44, 2. Kovacs (USA) 22,11, 3. Romani (Braz.) 21,56, 4. Haratyk (Pol.) 21,34, 5. Staněk (ČR) 21,30, 6. Mihajlevič (Chorv.) 21,22, 7. Bukowiecki (Pol.) 21,20, 8. Bertemes (Luc.) 21,20.



Ženy:



100 m (-0,2): 1. Thompsonová (Jam.) 10,98, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 11,13, 3. Schippersová (Niz.) 11,15.

400 m: 1. McPhersonová (Jam.) 51,11, 2. Ellisová 51,21, 3. Wimbleyová (obě USA) 51,50.

800 m: 1. Greenová (USA) 1:58,39, 2. Gouleová (Jam.) 1:58,59, 3. Nanyondová (Ug.) 1:58,83.

Tyč: 1. Newmanová (Kan.) 482, 2. Stefanídiová (Řec.) 475, 3. Morrisová (USA) 475, 4. Sidorovová (Rus.) 475.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,05, 2. Poveaová (Kuba) 14,75, 3. Orjiová (USA) 14,72.

Disk: 1. Caballerová (Kuba) 66,91, 2. Perkovičová (Chorv.) 65,01, 3. Feng Pin (Čína) 64,60.



Další disciplíny:



Muži:



100 m: 1. Taftján (Írán) 10,03.

800 m: 1. McBride (Kan.) 1:43,78.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 600, 2. Dutra (Braz.) 580.

4x100 m: 1. Kanada 38,26.



Ženy:



4x100 m: 1. Francie 43,48.