Bronzová olympijská medailistka a vicemistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Bolová zaznamenala na domácím šampionátu v Apeldoornu další razantní zlepšení pouhý týden poté, co jako čtvrtá žena v historii pokořila v hale padesátisekundovou hranici. V Metách se jí to na trati, na níž je také úřadující halovou vicemistryní světa, povedlo o čtyři setiny. Nyní ubrala nevídaných sedm desetin a vedle Kratochvílové přeskočila v historických tabulkách i Rusku Natalju Nazarovovou (49,68) a Taťánu Netoličkovou (dříve Kocembovou - 49,76).

„Doufala jsem ve 49,5, ale 49,26, na to nemám co říct. Je to můj první světový rekord na tradiční trati," řekla nizozemským novinářům Bolová, která loni v květnu na Zlaté tretře připravila v doplňkové disciplíně 300 metrů překážek o nejlepší čas historie Zuzanu Hejnovou. „Když jsem proběhla cílem, věděla jsem podle toho rámusu z publika, že mám rekord. Díky těm lidem jsem to zaběhla, ještě nikdy jsem jich tu tolik neviděla."

Čas Kratochvílové z Milána z března 1982 byl nejstarším běžeckým světovým rekordem v atletice. Nyní tento primát patří jejímu výkonu v běhu na 800 metrů pod širým nebem 1:53,28 z roku 1983. V technických disciplínách drží nejstarší rekord Helena Fibingerová, která v roce 1977 ve vrhu koulí dosáhla v hale výkonu 22,50 metru.

Bolová vyhrála v Apeldoornu o více než sekundu před svou tréninkovou partnerkou Lieke Klaverovou, která si výrazně vylepšila osobní maximum na 50,34 a je druhá v letošních evropských tabulkách.

„Jestli by to šlo ještě rychleji? Přišlo mi to jako dokonalý závod," uvedla Bolová. Dosažený čas je jejím absolutním maximem, na hladké čtvrtce pod otevřeným nebem má osobní rekord 49,44. Na stejné trati s překážkami je evropskou rekordmankou časem 52,03.