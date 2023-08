Nyní má maminka malého syna Kaapa za sebou tradiční soustředění v italském Melagu a blížící se cesta do nedaleké Budapešti nebude na rozdíl od předchozího letu na OH v Tokiu tak náročná. „Delší cestování na mě obvykle nemá žádný vliv. Dobře jsem běžela třeba na olympiádě, kam to bylo hodně daleko,“ prohlásila jednatřicetiletá rodačka z finského Seinäjoki.

Jak vnímáte Maďarsko, líbí se vám tam?

Vzpomínám si, že jsme po návratu z šampionátu Dauhá odjeli s partnerem Filipem Sasínkem do Budapešti asi na čtyřdenní dovolenou. Jako turistům se nám tam moc líbilo.

Poslední roky jste hodně na očích. V Tokiu jste postoupila do finále OH sedm měsíců po porodu. Loni jste byla šestá ME v Mnichově. Jakého příběhu se dočkáme nyní?

To fakt nevím. V tuhle chvíli nemám nic připraveného. (směje se) Na to si budete muset počkat až do mistrovství světa. Snad bude o čem vyprávět.

Už víte, kdo vás přijede do Budapešti povzbuzovat a jak to budete mít s hlídáním syna?

Mají tam přijet moji i Filipovi rodiče. Filip se sice do nominace nedostal, ale nejspíš se tam vypraví, takže Kaapo bude s babičkami a tatínkem. Já bych ho mohla bez problémů vidět skoro každý den.

Kristiina Mäki při vítězství na mistrovství ČR v TábořeZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Často cestujete na závody nebo soustředění. Berete si synka s sebou a jak snáší případná odloučení?

Bývá to případ od případu. Když jsem jela do Polska, tak jsem se po cestě zastavila u našich ve Žďáru nad Sázavou a nechala jsem Kaapa u nich. Neviděli jsme se tři dny, což bylo relativně snesitelné. Jindy si pro něj přijedou z Hodonína Filipovi rodiče. Nejvíc jsme byli od sebe asi týden, když byl s Filipem na soustředění na Šumavě. Výhodou je, že oboje naši rodiče jsou mobilní a Kaapo je má rád. Vždycky se na ně těší. Prý se pak vyptává, kde jsme, ale nebrečí. To je výhoda, protože kdyby plakal, tak nevím, jestli bych byla schopná odjet.

Kaapovi jsou dva a půl roku a vídá rodiče na trénincích. Má snahu vás napodobovat?

Má to od nás odkoukaný. Jestli bude někdy závodně běhat, by bylo hodně předčasné tvrdit, ale stoprocentně je na něm vidět, že má rád pohyb. Občas je to až moc, ale jsem za to moc ráda. (usmívá se) Je potřeba ho mít pořád na očích.

Když přijede do Finska, je pod tlakem

Jste dvojjazyčná maminka, rozumí Kaapo i finsky?

Zatím moc ne, je to pro něj moc složité. Některé výrazy pochytává, ale finsky na něj nemluvím. Když se však na Kaapa obrátí můj taťka nebo děda, poslouchá je. Snaží se pochopit, co mu chtějí, ale samozřejmě se toho moc nedovtípí.

Pamatujete se, jak to bylo s mluvením u vás?

Když jsme se přestěhovali do Česka, taťkovi jsem jsem rozuměla. Jenže nebyl moc doma. Jezdil s kamionem a finštinu jsem zapomínala. Když mě přes prázdniny odvezl k babi a dědovi, neuměla jsem se finsky vyjadřovat, ale za dva měsíce jsem se zase rozmluvila. Když pak za mnou přijela mamka, sice jsem jí rozuměla, ale měla jsem problémy mluvit česky. To mi byly asi čtyři nebo pět let, takhle se to prostě přelévalo.

Podobně to časem bude asi i s Kaapem…

Bude záležet, jestli se povede, aby strávil delší dobu třeba mé finské tety. Možné to je, ale pro něj to už s finštinou bude horší než u mě.

Kristiina MäkiZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Díky dvojímu občanství roky startujete na šampionátech obou zemí. Berete to jako tradici, nebo je v tom ještě něco jiného?

Ještě se musím vrátit do dětství, kdy jsem pobývala u babi a dědy. Dívali se na finské mistráky a říkali, že bylo fajn, kdybych na nich jednou startovala. Mám to tudíž spojené i s prarodiči. Je to pěkná tradice, ale nemusela bych tam závodit. Možná mi to trochu narušuje program, beru to však jako příjemný moment.

Letos jste českou mistryní, ve Finsku jste doběhla druhá. Jak cenné jsou pro vás medaile z národních šampionátů?

Ve Finsku je konkurence o něco tvrdší, ale pro mě to je hlavně dobrý test, kdy se můžu vydat a nemít obavy, jak to nakonec dopadne. Jsou to dobré zkušenosti směrem k větším závodům. České mistrovství chci ale vždycky vyhrát.

Netváří se některé finské běžkyně nevraživě, když jim prostor na stupních vítězů zabírá atletka, která reprezentuje jinou zemi?

Takový tlak existuje a samozřejmě to vnímám. Je to cítit i od diváků, ale na druhou stranu Finové na velkých akcích zase říkají, že tam mají další závodnici. Finská média o mně docela referují, takže záleží na tom, jak to kdo vnímá.

V paměti jsou konflikty s Ruskem

Měla jste možnost poznat život v obou zemích. Neuvažovala jste někdy, že byste se do Finska s rodinou odstěhovali?

Čas od času mě to napadne. Vlastně o tom přemýšlím docela často, ale v nejbližší době to nevidím reálně. Ta myšlenka tam ovšem je.

Dokážete na každém národu vyzdvihnout vlastnost, jaká se vám líbí?

Finové mají pozitivní vztah k přírodě. S ekologií jsou dost daleko a přijde mi, že myslí víc na svou zemi. Češi jsou oproti Finům otevřenější. Severská uzavřenost mi úplně sympatická není.

Jak se různé vlastnosti projevily na vás?

Tak to by měl posoudit asi někdo jiný… Asi budu mít od každého národa kousek. Prostě takový mix. (usmívá se)

Kristiina MäkiZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Evropa je velice blízko od válečné vřavy. Jak se na ruské hrozby dívají Finové?

S obavami. Hranice měří 1300 kilometrů a v paměti jsou vzájemné konflikty. Je to tam dost znát. Na druhou stranu je mi líto Rusů, kteří jsou proti válce a pohlíží se na ně skrz prsty.

Finsko nedávno vstoupilo do NATO. Máte zprávy, jak to bylo v „zemi tisíce jezer“ přijato?

S příbuznými jsem se o tom přímo nebavila, každý na to má asi svůj názor. Ale myslím, že kdyby to Finové nepovažovali za důležité, tak by do Aliance nevstupovali.

Porazit Afričanky? Největší motivace

Pojďme k atletice. Keňanka Faith Kipyegonová letos ve vaší disciplíně posunula světový rekord pod 3:50, překonala i nejlepší časy a na míli a 5000 metrů. Co tomu říkáte?

To je realita… Nestává se mi, že když někdo vynikne, že by mě to mělo srážet. Spíš naopak. Je to pro mě motivující v tom smyslu, čeho může žena dosáhnout. Je to výzva i pro zbytek startovního pole. Všechny nás to žene dopředu.

Jiná Afričanka, za Nizozemsko závodící Sifan Hassanová, se zřejmě za rok na OH v Paříži pokusí napodobit Emila Zátopka a vyhrát tři vytrvalecké disciplíny. Může se jí to podařit?

Je to v jejích silách, i když v Zátopkových časech nebyly disciplíny tak nabité. Člověk by si řekl, že to nemohou vydržet nohy, ale poté, co letos předváděla, bych si na ni docela vsadila. Je obojživelník, má velký rozsah. Dokázala vyhrát i Londýnský maraton. Přechod na delší trať je otázkou tréninku a nastavení hlavy.

Odmítáte názory, že by Evropanky měly závodit raději na kontinentálním šampionátu, protože proti Afričankám jsou bez šancí?

Může to být mírně demotivující, ale asi jen částečně. Už mám za sebou dost závodů, kdy jsem pár Afričanek porazila. Nesouhlasím s tím, že bychom se spolu neměly utkávat. O to cennější je pak výhra nad závodnicemi, které mají pro střední a dlouhé tratě díky životu ve vysoké nadmořské výšce lepší výchozí předpoklady než my. Když přijedeme na kemp do výšky přes dva a půl tisíce metrů, dělá nám tam zkraje problémy chodit, natož trénovat. Roli hraje i ekonomická motivace. Afričtí atleti pocházejí ze skromných poměrů.

Co vy a delší tratě? Držíte na nich české rekordy, ale poslední roky běháte jen patnáctistovku. Může se to časem změnit?

Může, ale patnáct set metrů mě hodně baví. Zatím na této trati nevidím nějaký úpadek, a tak nad tím zatím nepřemýšlím. Ale samozřejmě k tomu jednou nejspíš dojde.

Kristiina Mäki při vítězství na mistrovství ČR v TábořeZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Před každým vrcholem má člověk o svém vystoupení určitou představu. S čím byste byla v Budapešti spokojená?

Vždycky mluvíme o nejlepším výsledku a výkonu, ale to se nedá nikdy naplánovat. Rozhodně si myslím, že mám na lepší výkon než na červencovém mítinku Diamantové ligy v Chořově, kde jsem zaběhla druhý nejlepší výkon v kariéře 4:03,27 a o 23 setin splnila limit na mistrovství světa.

Co by to mělo znamenat konkrétně?

Na mistrovství světa jsem dvakrát postoupila z rozběhu. Člověk by si neměl dávat malé a stejné cíle. Takže dalším krokem je finále, což bude sakra těžký, ale jinak to nevidím.

Poznáte před závodem, že jste ve formě a že by mohl přijít dobrý výsledek?

Něco se dá zjistit na tréninku, ale samozřejmě se nejedná o stoprocentní jistotu, že se to projeví to v konkrétním závodě.

Rekordmanka, architektka i máma Kristiina Mäki



Atletka s dvojím občanstvím. Finským po otci a českým po matce. Je mnohonásobnou mistryní Česka i Finska v bězích od 800 do 5000 metrů. Jako první česká mílařka postoupila v Tokiu do olympijského finále.



Je vítězkou Univerziády v roce 2015 na trati 5000 metrů. Drží české rekordy v bězích na 1500, 2000, 3000 i 5000 metrů. V Tokiu startovala osm měsíců po porodu.



Vystudovala architekturu a stavitelství na pražském ČVUT. Se svým partnerem - rovněž běžcem na středních tratích Filipem Sasínkem - vychovávají syna Kaapa.

Jsme ještě před Budapeští, ale rok se sejde s rokem a v plném proudu budou olympijské hry. Myslíte, že po Paříži bude ještě vaše kariéra pokračovat?

Chtěla bych, ale stará se necítím, i když z okolí občas zaznívá, že už nejsem nejmladší. (usmívá se) Hodně bude záležet na tom, v jakém stavu bude moje tělo.

V souvislostí s pařížskými hrami jste dostala nabídku od Českého olympijského výboru, abyste se podílela na tvorbě oblečení pro českou výpravu. V čem vaše role spočívá?

S radostí jsem to přijala, protože mě oblečení a móda zajímá. Zvlášť když se jedná o kolekci pro Paříž. To snad ani nešlo odmítnout. Spočívá to v tom, že se společně s Kateřinou Neumannovou a Lukášem Rohanem scházíme se zástupci firmy Alpine Pro, která je oficiálním partnerem Českého olympijského týmu na vytvoření sportovní kolekce oblečení a doplňků. Z pohledu sportovců se vyjadřujeme k jednotlivým návrhům a máme nápady, jak teď kolekci vylepšit.