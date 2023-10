Ta svatba byla na spadnutí. Běžecký pár Kristiina Mäki a Filip Sasínek žije v páru sedm let, navíc vychovávají dvouapůlročního syna Kaapa. Jenže čas letěl a v tempu atletických událostí nebyl možná ten správný prostor říci si ano.

Nové jméno zní Kristiina Sasínek Mäki | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Navíc atletka s česko-finskými kořeny minulý rok v rozhovoru pro Deník na otázku ohledně vdavek odvětila, že by ji nejdřív někdo musel požádat o ruku. K tomu nakonec došlo, i když za trochu neobvyklých okolností. Svatební obřad pak proběhl po skončení letošní sezony.

Filip Sasínek svou partneru překvapil v zimě na jihoafrickém soustředění. „Jednoho krásného odpoledne jsem šla vařit kafe. Filip říká počkej, počkej. Najednou poklekl a v krabičce mi podal podal prstýnek. Byli jsme oba právě nemocní, takže to bylo romantické,“ culila se.

Nechyběl rozbitý talíř a krmení polévkou

Svatba se prý připravovala dlouho a finalistce tokijské olympiády to připomenulo sportovní život. „Na závod se taky dlouho připravujete a pak to rychle uteče. Tady to bylo podobné,“ vyprávěla Kristiina Mäki o sňatku, který se konal na konci září na statku ve vesničce Kravsko poblíž Znojma.

Na Moravu pochopitelně dorazilo i příbuzenstvo z Finska. „Přijelo osm lidí, navíc taťka říkal, že ho musím také zařadit mezi finské hosty,“ prozradila dvaatřicetiletá atletka.

Navzdory mezinárodnímu obsazení, se svatební zvyky odehrávaly podle domácích zvyklostí. „Měli jsme vodu, vodku, proběhlo rozbíjení talíře a vzájemné krmení polívkou,“ líčila. „Ve Finsku to s talíři neznají. Když ale krájejí dort, tak jde o to, kdo první dupne. Ten je pak hlavou rodiny.“

Doma musí uklízet pořád stejně

České rekordmany oddávala evangelická farářka. Nevěsta měla bílé šaty a kytici bílých růží. „Okolí se mě dopředu vyptávalo, jestli mám všechno nachystané? Byli z toho nervózní, ale když je sezona, tak to člověk nehrotí,“ zmínila. „Kytici si suším, ale šaty jsem si pořizovala jen na jedno sezení. Už se mi ozvaly zájemkyně. Zatím nejsou na prodej, ale neplánuju si nechat ve skříni.“

Mäki a Sasínek sázku neuzavřeli. Jsme nervózní, hledíme si svého, říká běžkyně

Kaapo pojal svatbu rodičů po svém. „Ze začátku mi přišlo, že nebyl úplně nadšený. Obřad byl od jedné hodiny a chtělo se mu spát. Je natočené video, když jdu k oltáři a on se někoho ze svatebčanů ptá, kde je vlak. To bylo skvělý… Když se vyspal, měl o zábavu postaráno, protože tam bylo hodně dětí a v programu měly malování na obličej. Myslím, že je pěkný mít potomka na svatbě,“ usmívala se.

Novomanželka se rozhodla, že bude používat příjmení Sasínek Mäki. „Chtěla jsem to mít obráceně, ale to prý nejde. Zatím se ještě neumím podepsat. Změna je v tom, že kvůli jménu obíhám úřady. Jinak doma musím uklízet furt stejně,“ krčila rameny.