Bylo by určitě zajímavé být u toho, jak se bude v pátek večer při zápase hokejového mistrovství světa Česko - Finsko fandit v rodině elitní běžkyně s česko-finskými kořeny Kristiina Sasínek Mäki a jejího manžela Filipa Sasínka.

Kristiina Mäki se často zdobila náušnicemi s vlajkami zemí, které považuje za svou vlast | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Já budu přát Finům,“ má jasno manželka, i když reprezentuje Česko. S tímto názorem její muž pochopitelně nemůže souhlasit. „Vždycky se dostaneme do bodu, jak mohu přát někomu jinému než on,“ popisuje s úsměvem dcera české matky a finského otce.

„Výhodou je, že po zápase bude polovina domácnosti spokojená,“ culí se vystudovaná architektka, která si - pokud to atletické povinnosti dovolí - na velké zápasy najde čas. „Na hokej se ráda koukám.“

Páteční zápas Česko - Finsko bude mít ovšem ještě větší náboj než obvykle. Za rodinou patnáctistovkařů totiž přijedou do Prahy Kristiininy rodiče.

„V sobotu běžíme na Julisce extraligu, takže se chtějí podívat. No nevím, jak to bude v pátek probíhat. Taťka bude se mnou přát Finsku. Mamka má asi stejnou úlohu jako u nás Filip - musí mít opačný pohled. Ale všechno to bude hlavně o srandě.“

Víc jak tříletý syn Kaapo ještě asi nemá o hokejové rivalitě svých nejbližších moc přehled. „Nejspíš se dá na stranu té strany, která ho líp podplatí. Nejraději má teď lízátka a líbí se mu vlaky a patroly. Není těžké si ho získat pro sebe. Je docela prodejnej,“ směje se.

Při stěhování si pochroumala achilovku

Zkraje halové sezony rodačku ze Seinäjoki zastavilo zranění. Otekla jí achilovka, s níž měla už dřív problémy. Následná vyšetření odhalila zánět, a tak na závody nebylo ani pomyšlení. Nechtěla riskovat, aby se potíže posunuly do léta, a tak halu obětovala.

Musela být tři týdny bez běžeckého tréninku. „To nebylo na začátku olympijské sezony moc povzbudivé, ale zpětně musím říct, že takové záseky obvykle pomohou k nakopnutí do další práce. Pro něco to bývá dobré,“ vykládala Sasínek Mäki.

Kristiina Mäki stojí na prahu olympijské sezonyZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Problém zřejmě spustila fyzická námaha při lednovém stěhování. „Filipovi se udělalo špatně a já zůstala na všechno sama. Tahala jsem docela těžké věci a zřejmě jsem si při tom achilovku odstřelila. Pár dní jsem ještě mohla běhat, ale pak už to nešlo. Byla to chyba, ale to je prostě život,“ krčila rameny svěřenkyně trenéra Pavla Tunky.

Návrat byl pozvolný. Cvičila a jezdila na kole, přechod k běhu pak podle jejích slov nebyl takový masakr. Udělala změny v silové přípravě, což bylo zásluhou nového kondičního kouče. „Vypadá to, že to byl správný krok. Hlavně doufám, že se to projeví i v závodech,“ přála si.

„Začala jsem běhat s Dianou Mezuliáníkovou a obě jsme si to pochvalovaly. Každé z nás svědčí, když si v tréninku vypomůžeme. Úplně nejlepší je, když je s námi také nějaký kluk, který nám pomůže. Myslím, že jsme položily dobrý základ pro letní sezonu. Bylo to skvělý,“ zmínila parťačku z patnáctistovky, která se vrací po mateřské pauze.

Motivace na olympijské finále nechybí

Vzhledem k tomu, že Kristiina Sasínek Mäki sbírá body do rankingu, bude často závodit. Začala kilometrem na mítinku v německém Pliezhausenu, nyní následuje osmistovka při zmíněné extralize na Julisce. Chce zabojovat i ostrý limit na mítinku v Chořově. „I kdybych ho zaběhla, tak pozice v žebříčku je důležitá pro další starty. Ideální je závodit celou sezonu,“ konstatovala.

Velký význam přikládá červnovému mistrovství Evropy v Římě. „Bude tam potřeba zaběhnout rychlý čas, protože se za něj dají získat velké body pro olympiádu. To je hlavní cíl pro nejbližší týdny,“ pokračovala česká rekordmanka.

Fanoušci mají v živé paměti její finále na minulých OH v Tokiu, které tehdy vybojovala sedm měsíců po porodu. Co si takový úspěch zopakovat v Paříži? „V hlavě to nosím. Bylo by to moc pěkný. Motivaci mám, ale bude to nesmírně těžký. Nelze porovnávat. Každá sezona je jiná,“ pokyvovala hlavou středotraťařka.