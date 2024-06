/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ S úvodem sezony je spokojená a přála by si polepšit i v rámci mistrovství Evropy. Běžkyně s česko-finskými kořeny Kristiina Sasínek Mäki vyběhne na dráhu Olympijského stadionu v Římě pátek před polednem.

Kristiina Sasínek Mäki si chce v Říme vylepšit evropské maximum | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Ve dvaatřiceti patří mílařka mezi nejzkušenější české reprezentanty. Na šampionátu starého kontinentu je popáté. Nejlépe byla v běhu na 1500 metrů v Mnichově 2022 šestá a znovu spřádá plány o finále. „Pokaždé se chci zlepšovat. Nebylo by špatné o kousek poskočit,“ usmívá se.

„Finále je první velký cíl, ale nebude to vůbec snadné. Nevím, jestli to je i blížící se pařížskou olympiádou, ale výkony řady soupeřek jsou tak na úrovni semifinále v Tokiu. Je to natřískané,“ porovnává svěřenkyně Pavla Tunky. „Zranění z haly je už v pořádku,“ zmiňuje finalistka předešlé olympiády v Tokiu.

Sasínek Mäki je připravená. „První dvě patnáctistovky sezony jsem běžela nejrychleji v kariéře. Z toho se dá vyvozovat, že mám slušnou formu. Tak ji ještě prodat. To bude záležet na několika dalších faktorech jako jsou hlava a aktuální nastavení. Doufám, že se to povede,“ přeje si závodnice, která na postup do finále potřebuje skončit v rozběhu do šestého místa.

Univerzální hláška pořád platí

I ve věčném městě se bude držet motivačního hesla ‚vyrvat nohy z prdele‘, které použila po úspěšném olympijském semifinále v Tokiu. „Ano, to pořád platí. Pro mě je ta hláška univerzální,“ pokyvovala hlavou středotraťařka, která bude po loňské svatbě poprvé na velké akci reprezentovat se změněným příjmením.

Rodičovství s profesionální kariéru zvládá bez větších zádrhelů. „Kaapo už chodí do školky, takže dopoledne je vyřešená a odpoledne se s Filipem prostřídáme. Je to pěkné být zároveň mámou a atletkou,“ pochvaluje si, jak se jí daří skloubit program.

Po dobu její nepřítomnosti zastává obě role manžel, jehož bolí achilovka a letos zatím ještě nezávodil. „Zůstali s Kaapem v Praze, možná pojedou Moravu. Vyhodnotili jsme to tak, že když se z Říma budu vracet v pondělí, nemá význam, aby za mnou do Itálie cestovali. Stýská se mi, to je jasný, ale uteče to rychle a jsme už na to docela zvyklí.“

Téměř třiapůlletý synek už pomalu bere na vědomí, že mu maminka občas zmizí z očí. Pak ji ale zase může vidět v televizi. „Prý mi fandí, ale zatím to nevydrží celé čtyři minuty,“ směje se.