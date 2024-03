Jako nejrychlejší ze všech postoupil do semifinále běhu na 400 metrů na halovém mistrovství Evropy ve skotském Glasgow s časem 46,07 sekundy český čtvrtkař Matěj Krsek. Dařilo se i Ladě Vondrové, která na stejné trati sice nedoběhla na jedné ze dvou postupových příček, do semifinále se ale dostala díky času 51,94.

Matěj Krsek byl v rozbězích na HMS v Glasgow nejrychlejší ze všech čtyřstovkařů | Foto: se svolením ČAS/Soňa Maléterová

Krsek byl loni pátý na halovém mistrovství Evropy, ale na světovém šampionátu pod střechou má premiéru. Osobní rekord 45,86 mu vynesl výhodnou šestou dráhu ve druhém rozběhu. Od začátku se dostal do čela a první pozici kontroloval. "Mám radost, běželo se mi skvěle a těším se na večer. Bylo to od 250 metrů takové kontrolované, takže věřím, že sil zbylo dost," řekl České televizi.

Vondrová vedle favorizované Lieke Klaverové nestačila ani na Rakušanku Susanne Goglovou-Walliovou a cílem proběhla třetí. Výkon pod hranici 52 sekund byl nejrychlejší ze čtvrtkařek, které nedosáhly na přímý postup, takže Vondrová po šesti letech poběží na HMS semifinále. "Je to samozřejmě dobrá zpráva, ale pro boj o finále je to špatný příslib, protože dostanu jedničku, nebo dvojku (dráhu)," uvedla.

V postup na čas mohla doufat i Petržilková, která v úvodním rozběhu finišovala jako třetí za 52,31. Tím zaostala o 43 setin za osobním rekordem z domácího šampionátu v Ostravě. Byl to třetí z časů nepostoupivších závodnic, které se měly do semifinále kvalifikovat čtyři, jenže ve třetím běhu se o druhou postupovou příčku dělily dokonce tři závodnice. Na čas se tak nakonec do semifinále dostaly jen dvě čtvrtkařky, Petržilkové scházelo patnáct setin.

Americké překvapení

Daleko měl k postupu do semifinále Michal Desenský, jenž se výkonem 47,48 zařadil na 15. místo. Už v rozběhu překvapivě vypadli oba Američané. Na hraně vyřazení balancoval obhájce titulu Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga. Ve svém běhu se ve finiši propadl až na čtvrté místo a výkon 47,04 byl poslední postupový o dvě tisíciny sekundy před Američanem Jacorym Pattersonem. Naopak bez problémů postoupil norský favorit Karsten Warholm (46,68).

V dnešním prvním dnu víkendového šampionátu je na programu pět finálových disciplín a ve vrhu koulí bude o medaili ve velmi silné konkurenci bojovat Tomáš Staněk. Českého rekordmana čeká pátý start na HMS, jeho nejlepším výsledkem je bronz z Bělehradu 2018. Z halových mistrovství Evropy má kompletní medailovou sbírku a právě ve skotské metropoli před pěti lety skončil třetí.