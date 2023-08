/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jeho program je na atletickém šampionátu skutečně náročný. V úvodu pomohl Matěj Krsek mixu dvěma běhy v jednom dni k báječné bronzové medaili. Pak startoval v rozběhu na 400 metrů a v sobotu se s kolegy pokusí probojovat do finále dlouhé štafety.

Účinkování Matěje Krska na budapešťském šampionátu ještě bude pokračovat | Foto: Ivana Roháčková

Posledních pár dní měl mít atlet A.C. Tepo Kladno volno. Původně si myslel, že se podívá po krásách Budapešti, kterou nezná. Nakonec to ale dopadlo jinak.

„Měl jsem v plánu si město trochu prohlédnout, ale i z důvodu strašného horka jsem si to rozmyslel. Přece jen mám před sebou ještě štafetové závody a nechtěl jsem se zbytečně vyčerpávat,“ říkal Deníku v maďarské metropoli.

Jeden menší výlet však přece jen stihl. „Bylo to v neděli večer po slavnostním vyhlášení smíšené štafety. Při oslavách maďarského státního svátku jsem se na jednom kopci nad Dunajem díval na ohromný ohňostroj, který osvětloval centrum města,“ prozradil trojnásobný mistr republiky v běhu na 400 metrů.

„Jinak odpočívám, trénuju se štafetovými parťáky a soustředím se na závody. Když mám volno, píšu bakalářskou práci pod názvem Vliv výživy na mentální zdraví, kterou budu obhajovat na ČZU,“ překvapil třiadvacetiletý student.

Medaili si pověsí nad klavír

Jinak medaili, kterou ve smíšené štafetě vybojoval Terezou Petržilkovou, Ladou Vondrovou a Patrikem Šormem, je pro něj stále hodně čerstvá událost. „Bylo to skvělý… Pořádně jsem to ještě nestačil vstřebat,“ usmál se.

„Tady v hotelovém pokoji mám medaili položenou na stolku v ozdobné krabičce, kterou jsme k ní vyfasovali. Doma si ji určitě pověsím mezi další cenné kovy na výstavku nad klavírem. Bude tam mít čestné místo,“ prozradil.

Nyní už všechno směřuje k sobotnímu rozběhu štafety na 4x400 metrů, v níž bude kromě Krska a zmíněného Šorma startovat také zkušený Pavel Maslák a překážkář Vít Müller.

„Chodíme společně na trénink, jehož součástí jsou i předávky. Všechno jsme si vyzkoušeli a docela to klape,“ pokračoval závodník, který pravděpodobně poběží první úsek, takže se zřejně jako v mixu v dalším průběhu štafetové bitky strkanicím vyhne.

Seběhané kvarteto myslí na účast ve finále. K tomu však bude potřeba minimálně překonat český rekord 3:01,63 z minulého mistrovství světa v Eugene.

Podaří se Čechům trefit do postupového klíče? Do finále zamíří první tři z každého běhu plus dvě štafety časem.

„Čtyřstovka se tady dá běhat rychle. Rozběh musíme jít naplno a všichni předvést maximální výkon. V našich silách je běžet okolo času 3:01, ale nijak se na to neupínáme. Chceme do finále,“ dodal Krsek.